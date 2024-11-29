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Россия и Украина обменялись телами погибших солдат: 502 на 48

© BBC 29 ноября, 2024 17:49

Мир

Украина и Россия снова провели обмен телами погибших солдат. Как сообщают обе стороны, Россия передала останки 502 украинских военных, Украина — 48 российских.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что из 502 украинских солдат 397 погибли в Донецкой области, 24 — в Луганской, 64 — в Запорожской, а еще 17 тел были переданы из моргов на территории России.

Как раньше поясняли военные обозреватели Русской службы Би-би-си, такая разница в количестве тел при обмене сейчас может объясняться тем, что Россия в последнее время постоянно наступает — и за ней остается поле боя.

В предыдущий раз Украина и Россия провели обмен телами 8 ноября.

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