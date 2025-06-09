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Россия грозит выйти из моратория на ракеты средней дальности

© Deutsche Welle 9 июня, 2025 17:44

Мир 0 комментариев

Москва обдумывает выход из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ. По его словам, РФ "вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз".

Российский мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) "приближается к своему логическому завершению", заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он обосновал это тем, что Москва "вынуждена реагировать на появление новых и притом весьма чувствительных ракетных угроз". По словам Рябкова, Россия не видит "каких-либо кардинальных перемен и тем более разворотов в планах США по дальнейшему передовому развертыванию наземных ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира" и исходит из того, что эта деятельность "будет только наращиваться".

"Реальность такова, что проявленная Россией сдержанность в сфере "пост-ДРСМД" не была оценена США и их союзниками и не встретила взаимности", - утверждает Рябков.

США обвиняют Россию в нарушении ДРСМД

Ракеты дальностью от 500 км до 5500 км, которые во времена СССР были оснащены ядерными боеголовками и нацелены на европейских членов НАТО, "были уничтожены в конце 1980-х в рамках договора, который в последние советские годы подписали (президент СССР. - Ред.) Михаил Горбачев и (президент США. - Ред.) Рональд Рейган", напоминает газета The Moscow Times.

В октябре 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. По данным Вашингтона, российская ракета 9М729 комплекса "Искандер", или SSC-8 по классификации НАТО, которую можно оснастить ядерной боеголовкой, способна летать гораздо дальше 500 км, заявленных Москвой, и при размещении в Калининградской области способна достичь западноевропейских столиц.

Москва отрицает, что ракеты "Искандер" нарушают ДРСМД. В конце ноября 2018 года Сергей Рябков называл заявления США о нарушении Москвой ДРСМД "безосновательными" и "голословными". В августе 2019 года он же в одном из интервью рассказал, что незадолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва предложила Вашингтону и НАТО мораторий на размещение таких ракет в Европе.

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