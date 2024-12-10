Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 16. Декабря Завтра: Alvine

Российской мультимиллионерше дали 19 лет за попытку посадить мужа

Редакция PRESS 10 декабря, 2024 18:09

Мир 0 комментариев

Фото: Циклопедия.

Измайловский суд Москвы признал виновной и назначил наказание в виде 19 лет колонии общего режима экс-председателю правления банка БКФ Ольге Миримской по делу о коррупции. Ее подельник — бывший следователь СК Юрий Носов — получил 11 лет, пишет The Moscow Times.

«Миримская признана виновной в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (Покушение на дачу взятки), и преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере), и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет», — сообщает пресс-служба суда. Ей также назначен штраф в размере 400 млн рублей.

Носова признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Помимо срока, ему также назначен штраф в размере 55 766 000 рублей. Бывшему следователю запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением функций представителя власти, на срок 10 лет. Суд лишил его звания «подполковник юстиции».

Как ожидается, защита обжалует приговор.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Миримскую к 20 годам колонии, для Носова гособвинение просило 13 лет.

По версии следствия, экс-председатель совета директоров БКФ дала взятку следователю Носову двумя подержанными автомобилями общей стоимостью 3,25 млн рублей за уголовное преследование ее бывшего гражданского мужа — одного из руководителей платежной системы «Золотая корона» (бренд KoronaPay) Алексея Смирнова.

Смирнова, в свою очередь, обвиняли в похищении дочери Миримской. Вместе с суррогатной матерью девочки и другими фигурантами он был объявлен в розыск. В 2020 году уголовное преследование в их отношении было прекращено за отсутствием состава преступления в их действиях. Банкир смогла вернуть свою дочь в 2016 году.

В 2021 году Миримская и Носов были арестованы. Помимо дачи взятки следователю, банкиру вменили также три эпизода покушений на дачу взяток в 2014–2016 годах судьям Пресненского суда столицы и 9-го Арбитражного суда Москвы на общую сумму $1,75 млн за вынесение в ее пользу решений в рамках спора по разделу имущества с другим ее экс-супругом — бывшим топ-менеджером ЮКОСа Алексеем Голубовичем.

Носов и Миримская свою вину не признали. Бывший следователь заявлял в суде, что один из автомобилей купил его отец, а второй приобрел для своей дочери его тесть. В последнем слове Носов заверил, что «по закону» расследовал дело господина Смирнова, которое «находилось на строжайшем контроле в СКР».

Сама Миримская утверждала, что за делом стоят ее бывшие мужья Голубович и Смирнов.

«Как женщине, мне сложно понять, что может связать крепчайшую дружбу бывшего мужа № 1 с бывшим мужем № 2. Что сейчас объединяет этих двух людей — нанимать одних адвокатов, быть кросс-свидетелями в делах, помогать друг другу мне навредить? Просто клуб взбесившихся бывших!», — заявила она в своем последнем слове.

В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние тогда достигало $100 млн.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Продолжать давить, и Россия рухнет»: Браже о новых санкциях. Там было и 11 латвийских танкеров

Важно 20:45

Важно 0 комментариев

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

"Экономика России - слабое место режима ее лидера Владимира Путина, поэтому Европейский союз должен продолжать санкционное давление на энергетические газовые отрасли, которые являются основным источником финансирования России", - подчеркнула сегодня министр иностранных дел Латвии Байба Браже на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Читать
Загрузка

«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Рижанка Винета часто делает покупки в интернете, в том числе и в преддверии праздников, подбирая подарки. Недавно она получила сообщение о доставке посылки, но за нее еще нужно было заплатить. Сделав оплату, после получения она поняла, что ничего подобного не заказывала, рассказывает историю обманутой женщины программа Bez Tabu.

Читать

Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Важно 19:31

Важно 0 комментариев

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Инцидент в торговом центре "Акрополь", когда посетители разграбили ёлку из чипсов Pringles всколыхнул социальные сети. После него рижане даже стали несколько иначе смотреть на праздничные украшения из разных вкусностей.

Читать

Систему e-Veselība ждут перемены: пациентам запретят дважды записываться на одно обследование

Азбука здоровья 19:29

Азбука здоровья 0 комментариев

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

В электронной системе здравоохранения (ЭСЗ) уже сейчас можно ознакомиться с результатами лабораторных исследований, также доступен прототип ее мобильного приложения, которое может быть полноценно внедрено в течение следующего года, сообщил в понедельник на пресс-конференции Национальной службы здравоохранения (НСЗ) о новинках ЭСЗ директор НСЗ Арис Каспаранс.

Читать

Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Важно 19:19

Важно 0 комментариев

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Депутаты бундестага (парламента) Германии отказали в доверии правительству Олафа Шольца. В ходе специального заседания, созванного по инициативе самого Шольца, поддержку кабинету выразили 207 из 717 депутатов, 116 воздержались, 394 выступили против.

Читать

И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Выбор редакции 19:09

Выбор редакции 0 комментариев

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

О невиданном доселе инциденте сообщают пользователи соцсетей - в торговом центре "Акрополь" посетители прилюдно на глазах охранника разграбили ёлку.

Читать

Опубликована карта возможной линии фронта в случае Третьей мировой: где там Латвия?

Выбор редакции 19:07

Выбор редакции 0 комментариев

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Если Россия решит атаковать страны НАТО, основным направлением, скорее всего, станет Сувалкский коридор, который соединяет Прибалтику с Польшей и отделяет Калининградскую область от Беларуси. Это создаст угрозу для стран Балтии, Финляндии и других членов НАТО. Журнал Newsweek опубликовал карту возможной линии фронта в случае такого развития событий.

Читать