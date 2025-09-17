Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине

По сообщению российских СМИ и телеграм-каналов, петербургские власти не разрешили хоронить режиссера в его родном Петербурге, как завещал сам Бутусов.

-... ситуация с похоронами Юрия Бутусова - это чистой воды булгаковщина, чертовщина в отдельно взятом варьете.

"Петербуржцев испортил могильный вопрос. Не дали похоронить режиссёра в родном городе. Как такое возможно? Как можно воевать с теми, кого уже нет? С вечностью? Сегодня ты плюнул в неё, завтра она плюнет в тебя. И через 200, 300 лет, когда жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, люди вспомнят Юрия Бутусова и его необыкновенный, честный театр. А какого-то губернатора и его мелкие пакости будут помнить только по песням Шнура. И то не факт.

Спасибо тем, кто добился возможности похоронить любимого режиссёра хотя бы на Кунцевском кладбище Москвы: Константину Хабенскому, Ольге Любимовой и замдиру по работе со зрителями в МХТ Наталье Виноградовой. Церемония состоится 21 сентября. Точное время и регламент уточняются", - сообщает телеграм-канал Слово Славы.