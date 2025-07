Российско-азербайджанский кризис: страсти накаляются

Вас может не интересовать Большая стратегия, но Большая стратегия в любом случае заинтересуется вами. Таков вывод новой научной книги «Большая стратегия Великобритании в эпоху американской гегемонии» (British Grand Strategy in the Age of American Hegemony, by William D. James), написанной политологом Уильямом Д. Джеймсом, - пишет The American Conservative в своей рецензии на эту книгу.