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Российско-азербайджанский кризис: страсти накаляются

Редакция PRESS 30 июня, 2025 18:57

Мир

Баку выразил официальный протест в связи с задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге. В стране отменены все культурные мероприятия с участием РФ. Делегация парламента Азербайджана отказалась от поездки в Москву. МИД России объяснил, что рейды проводились в рамках расследования уголовных дел.
Азербайджан выразил России "решительный протест" в связи с проведенными 27 июня в Екатеринбурге рейдами против представителей азербайджанской диаспоры, в ходе которых два человека скончались и несколько получили травмы, сообщает ru.euronews.

Азербайджанский МИД потребовал "проведения незамедлительного расследования дела и привлечения виновных в этом недопустимом акте насилия к ответственности в кратчайшие сроки".

Власти Азербайджана объявили об отмене всех связанных с РФ культурных мероприятий в стране. Делегация депутатов парламента отказалась от поездки в Москву. Отменен визит в Баку заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

В Азербайджане возмущены "фактами внесудебных убийств и актов насилия, совершенных российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев по признаку их этнической принадлежности", а также тем, что "в последнее время подобные случаи стали систематическими".

МИД РФ: следственные действия продолжаются

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что сотрудники правоохранительных органов "проводили в Екатеринбурге задержания и обыски в рамках расследования дел по совершенным в прошлые годы тяжким преступлениям".

"В делах фигурируют граждане России, которые являются выходцами из Азербайджана", - уточнила представитель российского МИД.

По ее словам, следственные действия продолжаются, подробности будут сообщены "в скором времени".

В заявлении пресс-службы следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области говорится, что правоохранительные органы пресекли деятельность "этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство".

По версии следствия, задержанные причастны к убийствам и покушениям, совершенным на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах.

Региональные СМИ сообщали о задержании силовиками более 50 уроженцев Азербайджана. Одному из них стало плохо с сердцем и он скончался. Обстоятельства смерти второго мужчины уточняются.

Адвокат одного из задержанных сообщил, что силовики сломали его подзащитному ребра. Другой появился в суде с синяками и гематомами на лице, но сказал журналистам, что "упал до задержания".

Интернет-портал oxu.az публикует фотосвидетельства "жестокости, которой подверглись азербайджанцы в Екатеринбурге".

Как передает издание АРА, тела скончавшихся Зияддина и Гусейна Сафаровых в понедельник будут доставлены в Азербайджан.

Днем 30 июня стало известно, что в офисе российского информационного агентства «Sputnik-Азербайджан» в Баку прошла полицейская операция. Местные СМИ утверждали, что во время обысков были задержаны два сотрудника ФСБ России. Журналисты публиковали кадры задержания, сообщает meduza.io.

Само агентство Sputnik, входящее в пропагандистскую медиагруппу «Россия сегодня», сообщило, что в Баку задержаны глава редакции «Sputnik-Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Обвинения в том, что задержанные якобы являются агентами ФСБ, в редакции Sputnik назвали абсурдными.

В МВД Азербайджана сообщили, что проводят расследование о незаконном финансировании и продолжении работы «Sputnik-Азербайджан», несмотря на прекращение аккредитации агентства в феврале 2025 года.

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