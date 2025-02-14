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Российский дрон попал в саркофаг на Чернобыльской АЭС: МАГАТЭ (ВИДЕО)

© BBC 14 февраля, 2025 11:05

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

«В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят», — добавил Зеленский.

О том, что беспилотник врезался в крышу саркофага, также сообщило МАГАТЭ.

Дрон попал в крышу изоляционного сооружения новой защитной оболочки, которая защищает разрушенный четвертый реактор на ЧАЭС.

Как заявили в Украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям, после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.

«Мониторинг продолжается. Ситуация под контролем. Следите за официальными сообщениями!», — заявили в ГСЧС.

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