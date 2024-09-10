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Российский беспилотник, упавший в Латвии, был оснащенным взрывчаткой дроном типа «Шахед»

© LETA 10 сентября, 2024 09:54

Новости Латвии 0 комментариев

Российский беспилотник, упавший в Гайгалавской волости Резекненского края, был оснащенным взрывчаткой беспилотником типа "Шахед", заявило в понедельник на пресс-конференции руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

После падения беспилотник был деактивирован, и в настоящее время проводится его тщательный анализ. После падения боеголовка дрона не взорвалась. После анализа можно будет также установить, использованы ли в конструкции дрона западные детали.

Ссылаясь на жителей домов рядом с местом падения дрона, телеканал TV сообщил, что в субботу вечером силы безопасности предупредили местных жителей об ожидающемся взрыве, и около 22:00 произошел взрыв со вспышкой света, который люди засняли на видео. По словам жителей, взрыв был сильным. В том месте, где предположительно произошла дезактивация дрона, сейчас осталась дыра внушительных размеров, сообщает TV3.

Как заявило руководство НВС, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия. На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией. Дрон залетел в Латвию из Белоруссии.

На вопрос, что свидетельствует о том, что дрон не был враждебен Латвии, командующий НВС Леонид Калниньш ответил, что открытой эскалации не обнаружено, более того, мониторинг ситуации не означает, что дрон был обнаружен только на месте падения. При этом была предоставлена обширная информация от иностранных партнеров, и с учетом анализа полученной информации НВС пришел к выводу, что дрон не был намеренно нацелен на Латвию.

Командир НВС не стал комментировать, сколько взрывчатки перемещал беспилотник и каковы были бы последствия, если бы он упал на жилой дом. В то же время каждый может увидеть параллели с тем, что происходит, когда Россия использует эти дроны в войне против Украине.

На просьбу уточнить, почему дрон не был сбит, командующий НВС ответил, что НВС контролировали ситуацию с самого начала, когда аппарат был замечен в соседней стране. Существуют процедуры принятия решения об уничтожении летающего объекта, и эти процедуры включают в себя то, что НВС должна быть полностью уверена в том, что это не гражданский объект, например, дельтаплан. При этом должна быть уверенность, что данный объект соответствует процедуре уничтожения.

Есть и другие возможности, например, вынужденная посадка дрона или применение методов радиоэлектронной борьбы. В распоряжении Латвии есть средства радиоэлектронной борьбы, но в целом в мире они пока находятся в стадии развития, и в распоряжении латвийской пограничной охраны не так много таких устройств, отметил Калниньш. "На границе мы не стреляем направо-налево. Были случаи, когда белорусские дроны непреднамеренно залетали в Латвию", - сказал командующий НВС.

На вопрос, был бы сбит конкретный "Шахед", если бы он двинулся в сторону населенного пункта, командующий НВС ответил, что это гипотетический вопрос, и повторил уже сказанное, что деяйствия НВС регулирует процедура. На вопрос, в какой момент НБС поняли, что летающий объект - это дрон с боеголовкой, Калниньш ответил, что это конфиденциальная информация.

Комментируя возможности средств ПВО сбить такой аппарат, командующий НВС заявил, что Латвия вместе со своими союзниками по НАТО обладает возможностями, обеспечивающими выполнение задач в соответствии с существующими процедурами. В то же время Латвия подписала контракты на более эффективные средства ПВО и ждет поставок. "Говорить, что сегодня у нас есть все на 100 процентов, я бы не стал", - добавил Калниньш.

Учитывая, что война в Украине не окончена, на данный момент нельзя сказать, что подобные ситуации не повторятся в будущем, отметил Калниньш.

Командующий Воздушными силами полковник Виестур Масулис сообщил, что, несмотря на систему наблюдения за воздушным пространством, низколетящие и малогабаритные беспилотники обнаружить сложно.

Также Масулис сообщил, что с учетом этого инцидента НВС приняло соответствующие меры и направило к границе дополнительные подразделения в целях дальнейшего усиления возможностей противовоздушной обороны и реагирования.

"У дрона не было злонамеренных целей, дрон предназначался для атак России на Украину, и мы должны дополнительно расследовать и посмотреть, каким образом дрон сбился с пути и "дрейфовал" в нашу сторону", - подчеркнул Масулис.

Говоря о возможностях использования в таких случаях патрульных самолетов НАТО, Масулис отметил, что есть несколько критериев, которые должны соблюдаться для использования самолетов НАТО. В данном случае не были соблюдены все необходимые критерии, а на более подробные комментарии Масулис не имеет права.

Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на упавший в Резекненском крае российский беспилотник.

Министр добавил, что низко летящие летательные аппараты создают проблему, потому что их сложно заметить и сбить.

Спрудс сказал, что дрон был направлен против Украины.

Говоря о дальнейших шагах, Спрудс сообщил, что российской стороне будет направлена нота. Также в переговорах с партнерами по НАТО Латвия предложит усилить оперативность ПВО и воздушного патрулирования, а это означает, что системы ПВО необходимо усилить на восточном фланге. В то же время Латвия продолжит внедрение эшелонированной противовоздушной обороны.

Уже сообщалось, что в субботу российский военный беспилотник залетел в Латвию из Белоруссии, а затем упал в Резекненском крае.

Беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии в субботу и был сразу же замечен, сообщил агентству ЛЕТА в воскресенье командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш.

"Мы оценили и проконтролировали ситуацию, насколько она опасна и может ли быть угроза объектам и гражданскому населению", - сказал Калниньш, добавив, что решение было принято в соответствии с процедурой, принятой в НВС и странах-членах НАТО.

Расследование инцидента продолжается.

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