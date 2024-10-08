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Российские войска вошли в Торецк в Донецкой области

Euronews 8 октября, 2024 18:49

Мир 0 комментариев

В городе на востоке Донецкой области, где когда-то проживало более 30 000 человек, осталось всего 1 600 жителей. Российские войска вошли в восточную часть Торецка в Донецкой области, сообщает Euronews со ссылкой на украинское военное командование.

Представитель оперативно-тактической группы "Луганск" заявил, что ситуация в городе "очень нестабильная" и "бои идут буквально у каждого здания". Краудсорсинговый мониторинговый сайт DeepState указывает, что населенные пункты на восточной окраине Торецка - Пивничное, Железное, Дружба и Пивденное - полностью или почти полностью в руках России.

Ситуация в окрестностях Торецка остается сложной уже несколько месяцев: о столкновениях на окраинах города сообщалось еще в августе. Но за последний месяц Москва усилила наступление на город. С конца сентября российские войска продвигаются в Торецк, широко применяя управляемые бомбы высокой разрушительной силы.

Ситуация на востоке Украины - главной цели тотального вторжения Кремля - также становится все более сложной после взятия Угледара на прошлой неделе.

Как и Угледар, Торецк уже более 10 лет является прифронтовым городом, поскольку находится в непосредственной близости от территорий Украины, захваченных Россией в 2014 году.

Что будет означать захват Торецка?

Торецк, население которого до полномасштабного вторжения составляло более 30 000 человек, был в значительной степени разрушен и опустошен, большинство зданий разбито, и только около 1600 жителей остались в городе после многочисленных эвакуаций.

Если российским войскам удастся захватить город, это поможет Москве перекрыть ключевые украинские логистические маршруты, соединяющие оперативный тыл и зону боевых действий.

Усиление наступления российских войск также демонстрирует превосходство Москвы в личном составе и материальных средствах, в то время как Украина умоляет западных союзников предоставить ей больше оружия и поддержки.

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Бизнес 18:59

Бизнес 0 комментариев

В этом году пчеловодческая отрасль страны тоже переживает кризис. На местном рынке меда в избытке, а на экспортных рынках, от которых в основном зависит отрасль, наблюдается застой. Продать продукцию сложно. Об этом сообщил член правления Латвийского пчеловодческого общества (LBB) Валтерс Брусбардис агентству LETA.

В этом году пчеловодческая отрасль страны тоже переживает кризис. На местном рынке меда в избытке, а на экспортных рынках, от которых в основном зависит отрасль, наблюдается застой. Продать продукцию сложно. Об этом сообщил член правления Латвийского пчеловодческого общества (LBB) Валтерс Брусбардис агентству LETA.

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Важно 18:31

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Со следующего года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум и повысить ставку подоходного налога с населения (ПНН), предусматривают поддержанные правительством во вторник поправки к закону о подоходном налоге с населения, подготовленные Министерством финансов.

Со следующего года планируется установить фиксированный необлагаемый минимум и повысить ставку подоходного налога с населения (ПНН), предусматривают поддержанные правительством во вторник поправки к закону о подоходном налоге с населения, подготовленные Министерством финансов.

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Важно 18:21

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Не до конца этого года, а вплоть до 31 декабря 2028-го — такие поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), предусматривающие сохранение сниженной ставки налога на характерные для Латвии овощи и фрукты, утвердило правительство. На «технически обработанные» продукты (мороженые, соленые, сушеные) льгота не будет распространяться, но на мытые, чищеные, резаные и расфасованные — да, сообщает LSM+.

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В Латвии хотят начать борьбу с разрешенными до сих пор российскими товарами и магазинами: итоги заседания Кабмина

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АО Latvijas valsts meži (LVM) использует большой парк из 172 беспилотников в различных видах лесохозяйственной деятельности.
Они все чаще используются для обследования объектов лесной инфраструктуры – мостов и труб, находящихся в ведении LVM, для более эффективной работы, пишет портал Grani.lv

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