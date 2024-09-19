Российские дроны залетали не только к нам: будут пересмотрены процедуры реагирования НАТО

Объясняя, почему истребители НАТО были подняты в воздух 17 сентября, когда системы слежения приняли за летающий объект стаю птиц, но не 7 сентября, когда на территорию Латвии залетел российский дрон, Минобороны заявило, что инцидент 7 сентября заставил пересмотреть процедуры и реагировать на любые возможные угрозы в воздушном пространстве, устраняя их как можно быстрее. После инцидента были проведены активные консультации и на уровне государств альянса, и с высшим военным руководством НАТО.

Как указало Минобороны, мониторинг воздушного пространства представляет собой сложный комплекс мероприятий на нескольких уровнях. Одной из мер является использование истребителей для определения типа воздушного объекта и его уничтожения при необходимости.

За последний месяц инциденты с российскими беспилотными аппаратами произошли не только в Латвии, но и в Румынии и Польше. Как подчеркивает Минобороны, это четкий сигнал о том, что наступила новая реальность, с которой сталкивается восточный фланг НАТО. Находясь так близко к противнику, необходимо немедленно искать коллективные решения по укреплению воздушного пространства альянса и внедрять ротацию ПВО, подчеркивает Минобороны.

Министерство напоминает, что ранее на этой неделе министры обороны Румынии, Польши и Латвии подписали совместное письмо к союзникам, в котором подчеркивается необходимость немедленной реализации ротационной модели ПВО, а также усиления мер по сдерживанию, наблюдению, разведке и воздушному патрулированию на восточном фланге альянса. Внедрение ротации ПВО уменьшит сложности с идентификацией небольших и низколетящих объектов, а также с процедурами принятия решений.