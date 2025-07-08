"Наша страна, словно пылесос, втянула в себя представителей разных этносов, наций и национальностей», – так в 2014 году Владимир Путин на «прямой линии» с обществом объяснял, как формировалась многонациональная Россия. В этом и кроется беда народов, но Путин говорил об этом как о чём-то исключительно положительном. Сравнивая другие народы с пылью…

Россия и её предшественник, Советский Союз, пытались быть магнитом, притягивающим других своей привлекательностью, но это не удалось ни тогда, ни сейчас. В завершение упомянутой «прямой линии» Путин рассуждал о «русском мире», в котором объединились люди, считающие, что смысл человеческого существования основан на нравственном начале, и потому русские и люди «русского мира» якобы не сосредоточены на удовлетворении собственного эгоизма, – пояснял вождь. Ну да, этот российский альтруизм по отношению к соседним народам сияет так, что глаза слепнут!

Речь о том, что российская власть делает не только вовне, но и внутри страны. Несколько дней назад мы видели, как представители российских «правоохранительных» органов обращались с азербайджанцами, проводя рейд в контексте контроля миграции и борьбы с преступностью. Ведущий азербайджанского телевидения заявил, что русские не уважают ни народы Южного Кавказа, ни Центральной Азии и смотрят на них с высоты империи.

Федерация? Нет, империя!

Российские политики хвалятся, что их страна многонациональна, и все народы и религии живут в ней в мире. Россия действительно многонациональна и на бумаге – федеративное государство. Но на практике одни равнее других. На одном политологическом семинаре в Вильнюсе представительница народов Дальнего Востока России задала риторический вопрос: «Россия – федеративное государство или всё же империя?» Ответ прост и ясен – это по-прежнему империя. Если бы федеральные силы в 1994 году не вторглись в Чечню, возможно, мы бы увидели окончательный развал империи, ведь сепаратизм тогда пульсировал не только на Северном Кавказе, но и на Урале, в Сибири, Татарстане и на Дальнем Востоке.

Россия неустанно критикует Латвию за вещи, за которые мы вообще не отвечаем. Латвия, в отличие от России, – национальное и унитарное государство, которое не обязано заботиться об идентичности народов, живущих у нас. Исключение – только ливы, для которых Латвия – Родина и единственный дом. Русская же идентичность ничуть не находится под угрозой, ведь рядом есть большое государство, которое может о ней позаботиться. Нам не нужно тратить на это ни деньги, ни энергию, ни ресурсы СМИ.

России же самой следовало бы приложить немало усилий, чтобы эвенки, ненцы, якуты и многие другие народы, живущие на землях своих предков веками, могли сохранить и развивать свою идентичность. Упомянутым и другим народам не удалось добиться национального самоопределения и создать свои государства; русские обязаны обеспечить существование этих народов как части мирового культурного наследия. На практике этого не происходит: русские доминируют, остальные маргинализируются и ассимилируются. Более того, попытки самоопределения татар и чеченцев были подавлены. Однако история здесь ещё не поставила точку, лишь запятую.

Праздник без содержания

12 июня Россия традиционно отмечает «День России». Изначально его называли Днём независимости России, подразумевая независимость от СССР. Но дни независимости обычно празднуют бывшие колонизированные территории, а не сами колонизаторы.

На самом деле Россия окончательно отделилась от СССР не 12 июня 1990 года, а полтора года спустя – в декабре 1991 года, когда СССР официально прекратил существование, и была создана СНГ. 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Тогда было модно играть словом «суверенитет», используя его не всегда корректно.

В 90-е годы некоторые русские жаловались, что советский строй был поддержан чужаками, а русские пострадали от Сталина больше, чем другие народы. Таким образом, виноватого найти было сложно. Писатель Александр Солженицын зашёл так далеко, что делал комплименты эстонцам как народу, но латышей недолюбливал, поскольку они были среди революционеров в 1917 году. Да, были, но можно подумать, русских там не было… Следовать ли нам теперь примеру Солженицына и так же говорить про его собственный народ?

То, что агрессор принимает роль жертвы, мы видели не раз. Советская власть пришла в Латвию в 1940 году при помощи обмана и угроз, потому что взгляд Петериса Стучки на будущее нашей нации в Латвии примерно двадцатью годами ранее был быстро признан латышами неприемлемым. Самому Стучке пришлось бежать в СССР, где утопические идеи нашли благодатную почву. Именно русская среда стала местом, где авантюристы разных народов вместе с русскими строили путь к «светлому будущему», которое обернулось морем крови и тюрьмой для народов.

Русский мыслитель Николай Бердяев указывал среди причин такой открытости утопиям влияние православия, которое под руководством большевиков трансформировалось в религию коммунизма. Христа отбросили, многих православных священников убили или сослали, но идеи о Царстве Божьем на земле и равенстве людей пытались воплотить без Бога. Это не могло привести к хорошим результатам.

«Слава КПСС!», «Ленин жив!», шествия с портретами политбюро и призыв «ищите правду в трудах Ленина!» – лишь часть иллюстраций религиозных черт, которые с христианской точки зрения выглядят извращением, ведь вместо Христа возносятся идолы. Знаете ли вы, что коммунистические «красные уголки» с портретами Ленина были имитацией и заменой молитвенных уголков с иконами? Почему большевики так яростно боролись с православием? Потому что две религии в одном доме не уживались. К сожалению, православие, которое было продолжено/восстановлено в 1991 году, оказалось для несправедливого царя более чем спасением.

О корнях

Одной из отправных точек дискуссий о роли России в мире и наиболее подходящем для нее общественном строе стала публикация в журнале «Телескоп» в октябре 1836 года философского трактата «Философское письмо». Автор, западник Пётр Чаадаев, резко критиковал тогдашний российский строй, православие и крепостное право. В том же октябре его знакомый, поэт Александр Пушкин, отправил автору трактата письмо, в котором выразил иное мнение, отметив, что «у России в истории, в отличие от западноевропейских стран, есть своя особая миссия». Ну хорошо, французы и шведы тоже считают себя особенными, и что с того? Как от этой «особости» дошли до слов Путина летом 2025 года: «Всё, куда ступает нога русского солдата, – наше»? И ещё: «Украинцы – те же русские, поэтому вся Украина – наша». Чтобы ответить на этот вопрос, не хватило бы и целой книги, не то что одной статьи.

Жители Московского княжества были травмированы татаро-монгольским деспотизмом. Русским привилась идея Орды: хочешь править? Начни с рубки голов! И продолжай рубить головы! В Западной Европе римско-католическая религиозная власть конкурировала со светской властью, тем самым предоставляя больше места «маленькому человеку», который, движимый собственными интересами, мог встать на сторону той или иной стороны в борьбе за власть. Напротив, Русская православная церковь (РПЦ) не создала пространства свободы и не набралась мужества, чтобы противостоять несправедливому правителю (в Европе такое мужество особенно поощрялось протестантизмом), а скорее создала особое разделение ролей и сотрудничество, или спелась, с государством, позволяя царю делать все, что он захочет.

Когда в 2011 году на Болотной площади образованная и европеизированная часть москвичей протестовала, требуя «Россию без Путина», патриарх Кирилл публично призывал не выступать против власти. Православный мыслитель и (бывший) преподаватель вуза, диакон Кураев, в одном из интервью отметил, что Кирилл следует устоявшейся традиции РПЦ, и для того, чтобы он выступил против несправедливости светской власти, понадобилось бы чудо в виде духовного подвига Кирилла. Этого, конечно, не произошло; Гундяев, имеющий опыт сотрудничества с КГБ, продолжает политику угодничества и лести. Кульминацией такого подхода стало решение «Всемирного русского народного собора» под руководством Кирилла в 2024 году назвать агрессию против Украины священной войной. Если даже христиане (некоторые из них) в России не являются нравственным ориентиром, то кто же тогда им является?

Славянофилы XIX века и современный русский этнофилетизм

Когда британские и другие колонисты, многие из которых были активными христианами, основывали США, отцы-основатели, представлявшие различные направления протестантизма, учились уважать друг друга как христиан, но при этом разных. Сначала возникло желание провозгласить христианство государственной религией США, но какую конфессию возвысить над другими? Победила идея свободы вероисповедания, которая дала важную основу политическому плюрализму в Америке. В Московском княжестве и позднее в империи была только одна «правильная» версия христианства – восточное православие. Это способствовало чёрно-белому взгляду на мир: не с нами? Еретик!

Такая позиция имеет глубокие корни. Славянофилы XIX века (Алексей Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы и др.) считали, что русский народ обладает особым характером, идеально подходящим для сохранения ценностей «единственно истинной» ветви христианства – православия. Славянофилы утверждали, что католицизм отклонился от духовности и пошёл по пути рационализма. Они находились в некоторой оппозиции к российской власти, считая её недостаточно православной. Вот так возвышение русских как лучших христиан над другими народами – это этнофилетизм, осуждённый на Константинопольском соборе 1872 года. Этнофилетизм – это тесная связь этнического фактора с церковью. Критики этнофилетизма напоминают, что христианство не этническое и не национальное, оно наднационально, ведь узко этническим может быть только язычество. Иными словами, подчёркивается универсальный, а не этнический характер христианства.

Не все православные в мире поддерживают позицию Кирилла. Центр православных христианских исследований (Orthodox Christian Studies Center) в 2022 году опубликовал декларацию, осуждающую поддерживаемую РПЦ концепцию «русского мира». В декларации указано: «Поддержка многими иерархами Московского патриархата войны президента Владимира Путина против Украины коренится в форме религиозного фундаментализма православного этнофилетизма с тоталитарным характером, называемой «русский мир», – еретическое учение, привлекающее многих в Православной церкви…»[3] Напомню, что 18 марта 2014 года, выступая перед российскими политиками сразу после незаконной аннексии Крыма, Путин заявил, что объединение Крыма с Россией – это также объединение «русского мира».

Заключение

Организация SOVA Center, признанная в России иностранным агентом, только в 2025 году зафиксировала 118 нападений на почве этнической ненависти и 27 актов вандализма, основанных на ксенофобии (например, нападения на синагоги).

Пока российские пропагандисты пережёвывают тезисы, разработанные в Кремле, о «русофобии» и «этноциде» в странах Балтии, в самой России процветают имперские настроения, ксенофобия и расизм. Насилие на почве этнической ненависти против людей «неславянской внешности» в России стало обыденностью. Путину нужны внешние враги, объединяющие его подданных. В их роли выступают то англосаксы, то украинцы (которые одновременно «братский народ»).

Версий множество: Финляндия якобы заинтересована в карельских территориях, Польша хочет оккупировать Западную Украину, а американцы мечтают о Сибири. Путин недавно заявил, что он-то ни при чём, а вот Запад зачем-то вооружается. Видим, как белую и пушистую Россию пугает злой внешний мир, все плохие сговорились и окружили её.

Идеология «избранного народа» и культ войны нужны России, чтобы компенсировать комплексы неполноценности, вызванные в основном технологической отсталостью, социальной несправедливостью и моральной деградацией. Подобно тому, как Россия питала обиды и жажду реванша за поражения в Русско-японской и Крымской войнах, сегодня великой трагедией объявлен распад СССР. И этот кошмар переходит границы с кличем: «Нас больше!»", - заявил Кудорс в своем блоге.