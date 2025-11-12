Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Учитывая, что новая комиссия будет играть ключевую роль в контроле за деятельностью всех структур думы, а также в выявлении конфликтов интересов и повышении эффективности управления, можно считать избрание Росликова в этот орган - знаковым событием, отражающим растущее влияние оппозиции.

В комиссии вместе с Росликовым будут работать депутаты: Рудолфс Бреманис (Суверенная власть) и Гиртс Лапиньш (Нацблок), Мартиньш Шицс (Объядиненный список), Эдуардс Зивтиньш (Латвия на первом месте).

Кроме того, в комиссию будет включён исполнительный директор города Риги, руководитель Управления аудита и ревизии, заместитель руководителя Юридического управления Центральной администрации и руководитель Управления человеческими ресурсами.

Председателем комиссии будет одна из основательниц общества за открытость «Delna» Инесе Войка (Новое единство), её заместителем — Мартиньш Коссович (Прогрессивные).

Комиссия по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению Рижского самоуправления будет консультативным и координирующим органом по вопросам борьбы с коррупцией, хорошему управлению и этике.

Цель комиссии — оценивать и совершенствовать деятельность самоуправления в указанных сферах.

Комиссии поручено оценивать информацию о возможных нарушениях в учреждениях самоуправления, капитальных обществах или в деятельности депутатов Рижской думы, в том числе оценивая публично озвученную информацию.

Комиссия сможет инициировать проверки муниципальных учреждений, если у нее появится информация о кажущихся необоснованными действиях, а также вносить предложения исполнительному директору города Риги.

Комиссия также сможет предоставлять предложения и способствовать сотрудничеству между самоуправлением, государственными учреждениями и представителями общества в целях снижения коррупционных рисков, совершенствования нормативного регулирования и моделей сотрудничества. Она сможет оценивать функционирование системы предотвращения конфликта интересов и системы поднятия тревоги, способствовать внедрению и оценке принципа хорошего управления в открытости процесса представительства интересов, а также реализовывать другие мероприятия.