Роман Тестелец: «Любого ребёнка нужно учить музыке…»

В преддверии концерта, нам удалось встретиться и поговорить с Романом Тестельцом.

Роман -- пианист-полистилист, импровизатор, педагог, музыкант огромного дарования, внутренний мир которого настолько богат и многогранен, что это чувствуется в каждой взятой им ноте. А еще это удивительный собеседник -- тонкий, интеллигентный. Рыцарь, который служит музыке, как Прекрасной даме -- преданно и безоглядно.

Рояль в доме

-- Роман, у каждого музыканта своя дорога, которая привела его в музыку. Как и когда произошла ваша встреча с фортепиано?

-- Мой роман с музыкой начался в пять лет, когда меня отдали в подготовительный класс музыкальной школы имени Эмиля Дарзиня, и длится до сих пор, за что я очень благодарен судьбе.

-- Вероятно, на ваш выбор оказала влияние ваша тетя -- известная виолончелистка Элеонора Тестелец, ученица Мстислава Ростроповича?

-- Не угадали. Да, тетя Элеонора -- это сестра моей мамы. Но на мой выбор больше повлияла бабушка Мария, которая была замечательной пианисткой и прекрасным интуитивным музыкантом. Не имея музыкального образования, она великолепно играла на рояле, аккордеоне, гитаре, пела. А еще била чечетку, превосходно стреляла, участвовала в велогонках... Это был необыкновенно одаренный человек. Как, впрочем, и мой дед, который заменил мне отца и которому я крайне благодарен за эту роль. Дед играл на рояле и на цитре. Мама тоже музицировала. Сколько я себя помню, рояль в нашем доме звучал всегда.

-- Получается, что рояль -- это тот инструмент, который был вам предназначен судьбой и передан по наследству. Однако он требует усидчивости. Легко ли это -- учить гаммы, когда сверстники гоняют футбол?

-- Я никогда не отождествлял себя только с одним началом -- музыкой. Приходил из школы, брал футбольный мяч или зимой шайбу с клюшкой и шел в любимый Кировский парк. А потом с удовольствием садился за фортепиано. Все существовало параллельно. Это вообще большое заблуждение, что, учась в музыкальной школе, будущий музыкант парит исключительно в облаках и лишен нормального детства.

-- Музыкальную школу оканчивают многие, но после этого выбирают другую специальность, более земную. Это не ваш случай?

-- Нет, не мой. Музыкальная специальность стала не просто моим хобби, а именно профессией. Получив образование как классический музыкант, я с удовольствием играл джаз, попсу, пел... Мне нравились электромузыкальные инструменты. У меня никогда не было попыток сойти с пути, который я в свое время выбрал.

Сокровищница музыканта

-- В Латвии немало музыкантов. Но не у всех судьба складывается так счастливо, как у вас. Как вы думаете, почему пробиться удается далеко не каждому?

-- Знаете, на этот счет есть замечательная французская поговорка: «Если два человека делают одно и то же, это не одно и то же».

-- Последние несколько лет вы играете в дуэте со скрипачом Алексеем Колесниковым, и все ваши концерты проходят с аншлагом. Как вы нашли друг друга?

-- Это произошло совершенно случайно, на одном из концертов мы поиграли вместе и сразу понравились друг другу. Алексей Колесников прекрасный профессионал. И я поделился с ним музыкальным материалом, который раньше хранился в моей сокровищнице.

-- Заинтриговали! Что это за сокровищница и что за материал?

-- Эти ноты у меня лежали больше двадцати лет и ждали своего часа. Еще в 90-е годы в Рижской еврейской общине я познакомился с замечательным скрипачом Александром Семеновым -- сейчас он живет и работает за границей. Александр и стал тем человеком, который открыл для меня новый пласт классический еврейской музыки -- композитора и скрипача-виртуоза Иосифа Ахрона.

Я, естественно, заинтересовался, кто же такой Иосиф Ахрон, потому что раньше никогда такого имени не слышал. Музыка оказалась совершенно потрясающей, самого высокого класса. Судя по ней, на становление этого композитора повлияли и Чайковский, и Мусоргский, и Рахманинов. Начал изучать биографию Иосифа Ахрона, и выяснилось, что он уроженец Литвы, из Сувалкской губернии, скрипач-виртуоз, получал благодарности от императрицы, но когда в 1917 году началась эта жуткая кровавая каша в России, уехал в Европу, а потом в Америку, где и умер в 1943 году.

С Александром Семеновым мы впервые сыграли в дуэте произведения Ахрона, потом у нас возникло трио с Нормундом Путриньшем, которого, к сожалению, уже нет в живых...

-- С Алексеем Колесниковым вы тоже играете произведения Иосифа Ахрона?

-- Да, в дуэте с Алексеем эти ноты, образно говоря, получили вторую жизнь, второе дыхание. 16 ноября на концерте в Доме Черноголовых прозвучат «Еврейская мелодия», «Танцевальная импровизация» Ахрона и много другой приятной на слух камерной музыки.

-- Узнаваемую музыку, приятную на слух, порой называют классической попсой. Я имею в виду популярную, или, как сейчас говорят, раскрученную классику. Что вам ближе, известные мелодии или вам хочется открывать слушателю новые имена и новые произведения?

-- Знаете, я в этом отношении немножко привереда. Мне интереснее открывать новые имена, выискивая музыкальные жемчужины разных эпох. Но популярные узнаваемые произведения привлекают публику и служат обрамительным материалом для любого концерта.

Какая музыка главнее или важнее? Это старый спор о том, для чего вообще существует искусство: для искусства или для народа? Мы с вами не первые, кто задается этим вопросом. В числе спорящих были целые поколения музыкантов и философов, а ответа нет. Наверное, истина где-то посередине.

Поэтому на концерте в Доме Черноголовых мы с Алексеем Колесниковым еще исполним произведения Эрнеста Блоха, Йоэля Энгеля, Пабло де Сарасате, Джона Уильямса, Эдварда Элгара, Витторио Монти...

-- Как вам играется в дуэте? Кто из вас двоих выбирает, что исполнять, а что -- нет?

-- Мы все делаем вместе. У нас с Алексеем отличный творческий тандем, поэтому нам несложно договориться. Что-то предлагает он, что-то -- я. Таким образом и складывается наша совместная концертная программа.

Музыкальная династия

-- Я знаю, что вы не только музыкант, но и педагог. В моем советском детстве считалось хорошим тоном отдавать ребенка в музыкальную школу. Но времена изменились: в приоритете IT, иностранные языки... Важно ли сегодня учить ребенка музыке?

-- Я убежден, что любого ребенка нужно учить музыке. Потому что это облагораживает процесс мышления и восприятия. Ребенок учится отличать прекрасное и настоящее от подделки, золото -- от позолоты. Музыка приучает к труду, обладает тонкой настройкой нервной системы. Ни одна другая отрасль знаний или умений не развивает человеческий мозг так, как музыка.

А уж как быть дальше -- выбирать музыку как стезю или пойти другой дорогой -- это личное дело каждого. В любом случае, человек, который учился музыке, всегда будет духовно богаче человека, который музыке не учился.

-- У вас трое детей. Продолжат ли они вашу музыкальную династию?

-- Я ни в коем случае не считаю себя основателем музыкальной династии. Если посмотреть на генеалогию моих родителей, то никто из них профессионально музыке не учился, хотя все были музыкально одарены. Например, моя мама, прекрасно игравшая на фортепиано, работала инженером и при этом была балетоманом, меломаном, театралом, музыковедом... Я и тетя Элеонора -- первые профессиональные музыканты в нашей семье.

Конечно, все наши дети в свое время обучались музыке. Из них продолжить образование после музыкальной школы решил только младший сын. Но! У меня подрастают двое внуков. По поводу одного из них я с уверенностью могу сказать, что у него прекрасный слух и ритм. Так что это будет следующий объект приложения моих педагогических усилий (улыбается), и есть надежда, что музыкальная традиция в нашей семье продолжится.

Помогать и радовать

У Романа Тестельца удивительная семья -- дружная, творческая, креативная. 20 лет назад Роман вместе с женой Инессой создали детский образовательный центр Rudaga, в рамках которого ежегодно проводятся фестивали, конкурсы, шахматные турниры, о которых сегодня знают не только в Латвии, но и за рубежом.

Инесса Тестелец: Все началось спонтанно. Однажды нас попросили организовать детский праздник. Мы подошли к делу с душой и энтузиазмом: пригласили в гости коллективы из разных стран, придумали развлечения для детей, организовали творческие мастерские. Тогда все это еще не было популярно. Мы были первыми, кто изобрел такой формат детских мероприятий. Получился прекрасный праздник, который затем перерос в фестивальное движение.

С тех пор фестиваль детского творчества Rudaga New Star проходит в Юрмале ежегодно, постоянно трансформируясь, развиваясь и разрастаясь.

-- Что дает ваш фестиваль детям?

Роман Тестелец: Возможность выйти на сцену, поверьте, дорогого стоит. Ведь сцена -- это такое волшебное место! Здесь ребенок раскрывается, показывает свои таланты. А для детей-зрителей -- это огромный мотивационный стимул посмотреть на своих сверстников, которые уже что-то могут и умеют. Мы всегда приглашаем на наш фестиваль ребят из детских домов, чтобы вывести их за пределы привычной среды, и это становится для них запоминающимся событием.

Инесса Тестелец: Посыл нашего фестиваля -- помогать и радовать. У нас нет ограничения в жанрах, мы ждем всех детей, кто умеет петь, танцевать, декламировать стихи, показывать фокусы... Нет нервозности, присущей многим творческим состязаниям. На фестивалях Rudaga New Star царят благожелательность, радость и позитив. Наши дети охотно дают благотворительные концерты, собирают «коробки храбрости» с игрушками для малышей, которые лежат в больнице... Параллельно мы проводим концерты «Рождественская звезда». Новые идеи у нас рождаются постоянно и потом начинают жить своей жизнью.

-- Один из ваших проектов -- это международный шахматный турнир Rudaga -- Kaissa, который ежегодно собирает в Юрмале сотни участников из разных стран. Как он родился?

Роман Тестелец: За это надо сказать спасибо нашему сыну Илье, который любит шахматы. Кстати, я тоже играю не только на рояле. (Улыбается.)

Инесса Тестелец: Роман прекрасно играет в шахматы! И сумел увлечь этой игрой нашего младшего сына, который уже в три с половиной года получил шахматный разряд.

Первый же шахматный турнир, который мы организовали, стал международным. Сейчас турниры Rudaga -- Kaissa проходят регулярно, собирая огромное количество участников. В этом году состоялся уже 16-й по счету турнир.

Признаюсь честно: большинство проектов центра Rudaga родилось благодаря нашим детям. Следуя за их интересами, нам удавалось постоянно развиваться. Ведь то, что интересно одному ребенку, может быть интересно еще тысячам их сверстников.

-- Чего вы пожелали бы или посоветовали родителям, которые хотят развивать своих детей?

Инесса Тестелец: Выбирая свой путь, круг общения, среду, помните, что вы тем самым строите жизненный образ вашему ребенку. Развивая его творчески, ограждая от безделья, неинтересной жизни, пустословия, вы делаете огромный положительный вклад в его будущее. И прежде чем воспитывать ребенка, необходимо очень внимательно посмотреть на себя и что-то изменить в себе к лучшему. Ведь дети -- это наше зеркальное отражение.

Елена СМЕХОВА