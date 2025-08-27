«Я серьёзно рассматривала эту школу, потому что она рядом с домом. Но теперь вижу, что вся коммуникация идёт по-русски. Это печально», — написала Лига.

Zolitūdes ģimnāzija, 1.klases audzinātājas un vecāku čatā klases audzinātāja jautā, kādā valodā vecāki vēlas saņemt informāciju, 1 vecāks nobalsoja par latviešu valodu, pārējie par krievu. Komunikācija notiek krievu valodā. Un es tik tiešām apsvēru šo skolu, jo pie mājām. Bēdīgi — Līga Dārziņa (@mrs_mazaa) August 26, 2025

Некоторые комментаторы были шокированы. По их словам, чат предназначен для организационных вопросов, связанных с учёбой, и он должен вестись на государственном языке. Другие участники комментариев реагируют противоположно: одна из русскоязычных матерей резко высказалась, что «из-за одной дамы все должны были слушать латышский язык».

Ситуация вызвала и официальную реакцию. Государственная служба качества образования (IKVD) напомнила, что даже в чатах между педагогами и родителями в школах обязательна государственная латышская речь. Служба обсудила инцидент с директором гимназии, которая пообещала устранить проблему.

@IlzeZvidrina: «Учительнице вообще не было права задавать такой вопрос. Чат предназначен для обмена информацией об учебном процессе, а не для частных бесед родителей. Удивительно, что в гимназии допускается такая практика».

@mrs_mazaa: «Очень рискованно, ведь понятно, что информация выйдет наружу и будут проблемы. Дети коллеги пошли в первый класс: в одной параллели сразу объявили, что всё будет по-латышски, в другой — после голосования только по-русски».

@liana_langa: «Если хотя бы один гражданин требует общаться на государственном языке, то принцип “большинства голосов” не работает. Чат должен вестись по-латышски — как и собрания жильцов. Нужно повторно потребовать от классного руководителя соблюдать этот порядок».

@IKVD_gov_lv: «Напоминаем, что и в чатах между педагогами и родителями общение должно происходить на государственном языке. Конкретную ситуацию уже обсудили с директором школы, которая пообещала её исправить».

@MagnaLunaCarta: «Пару лет назад водила ребёнка туда на плавание — там был сплошной “русский морок”. На вопрос “где раздевалка?” персонал отвечал только “čo?”».

@FoldBet: «У меня в детсаду была похожая ситуация: мы с учительницей писали в чате по-латышски, игнорировали кириллицу. Через полгода весь чат стал на латышском. Маленькая победа».