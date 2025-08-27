Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Родительский чат на русском языке в гимназии? Мать первоклассника возмущена (1)

Редакция PRESS 27 августа, 2025 10:26

Важно 1 комментариев

LETA

Выбор языка для общения в родительском чате первоклассников в Золитудской гимназии вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Жительница Риги Лига в социальной сети X рассказала, что классная руководительница спросила родителей, на каком языке они предпочли бы получать информацию. Один родитель выбрал латышский, все остальные — русский. В итоге весь чат ведётся по-русски.

«Я серьёзно рассматривала эту школу, потому что она рядом с домом. Но теперь вижу, что вся коммуникация идёт по-русски. Это печально», — написала Лига.

 

Некоторые комментаторы были шокированы. По их словам, чат предназначен для организационных вопросов, связанных с учёбой, и он должен вестись на государственном языке. Другие участники комментариев реагируют противоположно: одна из русскоязычных матерей резко высказалась, что «из-за одной дамы все должны были слушать латышский язык».

Ситуация вызвала и официальную реакцию. Государственная служба качества образования (IKVD)  напомнила, что даже в чатах между педагогами и родителями в школах обязательна государственная латышская речь. Служба обсудила инцидент с директором гимназии, которая пообещала устранить проблему.

@IlzeZvidrina: «Учительнице вообще не было права задавать такой вопрос. Чат предназначен для обмена информацией об учебном процессе, а не для частных бесед родителей. Удивительно, что в гимназии допускается такая практика».

@mrs_mazaa: «Очень рискованно, ведь понятно, что информация выйдет наружу и будут проблемы. Дети коллеги пошли в первый класс: в одной параллели сразу объявили, что всё будет по-латышски, в другой — после голосования только по-русски».

@liana_langa: «Если хотя бы один гражданин требует общаться на государственном языке, то принцип “большинства голосов” не работает. Чат должен вестись по-латышски — как и собрания жильцов. Нужно повторно потребовать от классного руководителя соблюдать этот порядок».

@IKVD_gov_lv: «Напоминаем, что и в чатах между педагогами и родителями общение должно происходить на государственном языке. Конкретную ситуацию уже обсудили с директором школы, которая пообещала её исправить».

@MagnaLunaCarta: «Пару лет назад водила ребёнка туда на плавание — там был сплошной “русский морок”. На вопрос “где раздевалка?” персонал отвечал только “čo?”».

@FoldBet: «У меня в детсаду была похожая ситуация: мы с учительницей писали в чате по-латышски, игнорировали кириллицу. Через полгода весь чат стал на латышском. Маленькая победа».

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить (1)

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 1 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными (1)

Важно 14:08

Важно 1 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года (1)

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 1 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год (1)

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 1 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении (1)

Бизнес 13:27

Бизнес 1 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения (1)

Важно 13:03

Важно 1 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной (1)

Мир 12:48

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

