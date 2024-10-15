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Родителей просто бесит: начат сбор подписей за сокращение летних каникул

© LETA 15 октября, 2024 09:16

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На портале общественных инициатив "Manabalss.lv" начат сбор подписей за изменение структуры школьных каникул, в том числе за отказ от трех свободных месяцев летом.

Представителем инициативы значится Петр Куртуков. Он заявил, что не понимает, "кому нужен практически трехмесячный перерыв в учебном процессе".

Родители летом не знают, куда деть своих детей, так как большинство работодателей дают отпуск только на две-три недели за раз. Кроме того, летом дети проводят непропорционально много времени в смартфонах.

"Летом за три месяца дети не только забывают большую часть материала, но и теряют привычку учиться", - считает податель инициативы.

С другой стороны, каникулы в другое время года слишком коротки, чтобы уехать с семьей или как-то иначе спланировать полноценный семейный отдых.

"Нынешняя структура учебного года была создана в Советском Союзе, и с тех пор независимая Латвия следует ей. Может быть, нам стоит попробовать взять что-то хорошее из Европы, а не из прошлого?" - предлагает автор инициативы.

Он убежден, что полтора месяца летних каникул было бы вполне достаточно. А вот осенние, зимние и весенние каникулы следует увеличить до двух недель.
 

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