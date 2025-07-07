Родился в Уганде, исповедует ислам: почему Мамдани победил в Нью-Йорке

Победа Мамдани, политика откровенно левых взглядов, может означать новую эпоху для Демократической партии США, которая последние годы значительно теряет позиции. Прислушается ли к нему истеблишмент? И окажется ли один левый политик в Нью-Йорке способным что-то поменять в политической системе США?

Иммигрант-социалист против центриста-аппаратчика

33-летний Зохран Мамдани родился в Уганде в семье интеллигенции — профессора колониальных исследований и режиссерки. Его родители имеют индийские, угандийские и американские корни, сам Мамдани — мусульманин.

Молодой политик — приверженец левых взглядов. Свою политическую карьеру он начал при поддержке организации «Демократические социалисты Америки». В 2020 году выиграл праймериз Демпартии на пост в Ассамблею штата Нью-Йорк. Самая видная его заслуга — запуск пилотной программы бесплатных автобусов в Нью-Йорке в 2024 году.

С социалистической же повесткой Мамдани начал и мэрскую кампанию. Среди его главных предложений — расширение бесплатного общественного транспорта, постепенное повышение минимальной заработной платы с 16 до 30 долларов в час, поддержание семей с детьми и создание городской сети магазинов с дешевыми продуктами.

Но что особенно возмутило его противников — Мамдани планирует поднять налоги для компаний и людей, которые зарабатывают больше миллиона долларов в год, а также заморозить рост арендной платы на определенное жилье, чтобы увеличить доступность съемных квартир в городе.

Главным оппонентом Мамдани стал политический тяжеловес в Демократической партии Эндрю Куомо. Он занимал пост губернатора штата Нью-Йорк с 2011 по 2021 год и покинул свой пост после того, как 11 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах на рабочем месте.

Несмотря на это, Куомо давно пользуется авторитетом в Демократической партии из-за его связей с истеблишментом, умения манипулировать партийным аппаратом и жесткого стиля управления. Во время мэрской кампании Куомо позиционировал себя как опытного и эффективного менеджера и выступал с умеренных позиций. Его выдвижение на пост мэра Нью-Йорка должно было стать его возвращением в политику.

Именно поэтому победа Мамдани на праймериз стала такой громкой и неожиданной новостью — социалист-новичок выиграл номинацию от Демократической партии, опередив опытного тяжеловеса. Кроме того, Мамдани получил больше голосов на праймериз, чем любой другой демократ из Нью-Йорка за последние 30 лет. Всего Мамдани набрал 56% голосов, у Куомо — 44%.

Несмотря на проигрыш, Куомо все равно появится в бюллетене как мэрских выборах как независимый кандидат, но пока неизвестно, будет ли он активно вести кампанию. Действующий мэр Эрик Адамс также будет баллотироваться как независимый кандидат.

«Постучаться в миллион дверей»

Немаловажная особенность, отличающая Мамдани от политиков из истеблишмента, — это то, что он одержал победу при относительно недорогой агитационной кампании. Бюджет кампании Мамдани оценивают примерно в 8 миллионов долларов, тогда как у Куомо было около 25 миллионов. Большую часть бюджета Куомо получил от крупных спонсоров, включая миллиардера Майкла Блумберга. Мамдани же заявил, что на его кампанию деньги давали сами горожане — среднее пожертвование составило 84 доллара.

Но, как показали прошедшие праймериз, бюджет кампании оказался не столь важен. Мамдани, у которого почти не было поддержки ведущих СМИ, привычной рекламы на телевидении и городских баннерах, сделал ставку на соцсети, волонтерское движение и личные контакты с горожанами.

Кампания Мамдани проходила «на земле» — его волонтеры (которых координировали Демократические социалисты Америки) поставили цель «постучаться в миллион дверей», чтобы установить прямой контакт с избирателями.

Его сторонники также выставляли палатки около концертных площадок и баров — раздавали мерч и литературу и даже запустили конкурс двойников Мамдани и страницу «Горячие девушки за Зохрана», чтобы привлекать внимание в соцсетях. Сам Мамдани также лично ходил по квартирам и спускался в метро, чтобы пообщаться с людьми, а перед праймериз и вовсе прошелся пешком через весь Манхэттен.

У кампании Мамдани был радостный и оптимистичный тон в противовес Куомо, который изображал Нью-Йорк охваченным хаосом. Известный американский инвестор Дэниэл Леб даже назвал кампанию Мамдани «hot commie summer» («горячее коммунистическое лето» или «лето горячего коммуниста»).

Мамдани действительно по большей части апеллировал к большему расслоению в Нью-Йорке, говорил о перераспределении богатств, обещал социальные гарантии, доступность городских услуг и упирал на то, что сможет снизить стоимость жизни в мегаполисе. В результате он смог завоевать поддержку не только молодежи, но и среднего класса, рабочих, а также среди азиатского и испаноязычного населения — что и помогло ему выиграть номинацию. Агитация за Мамдани велась также на китайском, бенгальском, непальском и испанском языках, а его волонтеры ходили в мечети и азиатские районы, чтобы привлекать сторонников.

«Кампания Мамдани была создана рабочим классом для рабочего класса», — пишет влиятельное левое издание Jacobin, подчеркивая, что многие горожане устали от того, что в Нью-Йорке стремительно растет стоимость жилья. И именно на этом была сосредоточена кампания Мамдани.

На помощь ему также пришли соцсети. «Я замораживаю… вашу арендную плату в качестве следующего мэра Нью-Йорка», — говорит Мамдани на камеру. «Давайте окунемся в детали», — произносит он и ныряет в холодную воду. Подобные ролики постоянно сопровождали кампанию Мамдани и набирали миллионы просмотров. Он записывал шуточные тиктоки и клипы с песнями, ходил на интернет-шоу и интервьюировал людей на улицах, а в его поддержку выступали различные инфлюенсеры.

Сам он говорил, что создание тиктоков для кампании — это и есть тот самый стук в дверь. «Если вы постучитесь в дверь, кто-то вам откроет, но оставит ли он дверь открытой — зависит от того, что вы ему скажете. Самое главное — это политическое содержание. Иначе контент не будет работать», — говорил Мамдани.

Мамдани против всех

Победа Мамдани на праймериз вызвала всплеск воодушевления у части демократов. Но не все восприняли эту новость радостно.

Республиканцы массово принялись называть Мамдани то коммунистом, то исламистом и предрекать крах для Нью-Йорка. Дональд Трамп уже успел наречь его «безумным коммунистом». Бизнесмены же принялись заявлять об «опасном повороте», который ждет Нью-Йорк, если Мамдани станет мэром.

Бизнес опасается, что упор на социалистическую политику в городе приведет к осложнениям в экономике и снизит поток инвестиций. Некоторые из богатейших жителей Нью-Йорка пригрозили уехать из города и закрыть свои предприятия в случае победы Мамдани. А Трамп заявил, что урежет финансирование Нью-Йорка, если Мамдани «не начнет себя нормально вести».

Но у бизнеса могут быть и более личные причины, отмечает Guardian. Дело в том, что многие крупные инвесторы и фирмы с Уолл-стрит спонсировали Эндрю Коумо, а сейчас потеряли и свои инвестиции, и будущие преференции. Есть вероятность, что эти же инвесторы готовы снова вложить средства в поддержку Куомо или в другого кандидата, когда начнется предвыборная кампания — лишь бы не допустить победы Мамдани.

Мамдани получил номинацию от Демократической партии, но это не значит, что представители партии встали на его сторону. Во время кампании его активно поддерживали только известные прогрессисты Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортез. Демократические лидеры из Нью-Йорка поздравили Мамдани с победой, но не высказали ему поддержку, а несколько других демократов и вовсе стали заявлять о своей «обеспокоенности» будущим Нью-Йорка и партии.

Все это показывает дистанцированность демократического истеблишмента от Мамдани и его идей. Демократов отпугивает его социалистический настрой и прямая поддержка Палестины, пишет Axios.

Демпартия уже давно старается бороться за умеренный электорат из «менее прогрессивных городов», которому взгляды Мамдани зачастую кажутся радикальными. И этим уже пользуются республиканцы, которые стараются изобразить Мамдани как новое лицо Демократической партии.

«Прагматичное крыло [Демократической] партии расценило результат Мамдани как серьезную неудачу в их стремлении расширить привлекательность демократов и обойти спорные политические вопросы», - пишет AP.

Но может быть, демократам нужно новое лицо?

Спасет ли демократов «магический реализм»?

После того, как Эндрю Коумо заявил о выдвижении на пост мэра, он сразу же начал считаться фаворитом гонки. Но его кампания так и не смогла набрать обороты. Бывший губернатор часто оказывался несведущ в делах города и его политики, к тому же он избегал интервью и встреч с избирателями, потому что боялся, что его будут спрашивать о прошлых скандалах, пишет CNN.

Бывшие сотрудники Куомо описывают его как «высокомерного», «отчужденного», а его кампанию — «поразительно некомпетентной», пишет New York Times. Даже некоторые профсоюзы выступали в его поддержку, но не искренне, а из страха, что он будет мстить им в дальнейших переговорах, когда станет мэром, продолжает CNN.

«Во многих отношениях Куомо — это демократический Трамп, — язвительно пишет Guardian.

— Он равнодушен к коррупции и готов говорить неправду; одержим идеей отомстить своим предполагаемым врагам. Он стар, богат, не в курсе дел и имеет большой стаж противодействия прогрессивным законам в одном из крупнейших „синих" штатов. Разумеется, это именно тот кандидат, которого ищет руководство демократов».

Куомо полагался на свою известность, опыт и связи, но совсем не вкладывался в реальную политику города. Именно из-за этого победа Мамдани и произвела такой фурор — неизвестный социалист-иммигрант опередил влиятельного аппаратчика.

Демократическая партия США переживает кризис: по мартовским опросам, уровень поддержки партии был максимально низким за последние 30 лет — 27%. Этому способствует кризис идентичности партии, начавшийся на последних президентских выборах, разочарование сторонников, недовольство молодежи и внутренние конфликты.

«То, что происходит в Нью-Йорке — это громкое послание членам истеблишмента Демпартии, которые все еще придерживаются старой политики, повторяют тезисы для фокус-групп и слишком боятся сказать то, что нужно сказать», — заявил Дэн Пфайффер, бывший старший советник Барака Обамы.

Мамдани победил, потому что смог обозначить кризис — в отличие от Демпартии, которая должна извлечь из этого урок, пишет журнал Wire. Мамдани победил не просто из-за эффективной кампании, а потому, что смог сформулировать сдвиг в потребностях избирателей — недовольство неолиберальной экономикой и потребность в смелых изменениях.

«Избиратели больше не удовлетворены риторическим прогрессивизмом или символическим представительством. Они хотят материального перераспределения, структурных изменений и политического класса, который говорит об условиях жизни их сообществ, а не о беспокойствах богатых доноров», — дает свою оценку журнал.

Другой вопрос, вынесет ли Демпартия нужные уроки из этой победы или продолжит цепляться за центристские позиции. Пока что многие комментаторы зациклены на поверхностных инструментах кампании Мамдани — тиктоке и соцсетях, — как будто это был «триумф брендинга». «Лидеры демократов, скорее, поверят, что они проигрывают из-за плохой коммуникации, чем будут учитывать гораздо более неприятный фактор: что избиратели перестали их слушать, потому что партия перестала предлагать им что-либо значимое», — заключает Wire.

Влиятельный журнал Atlantic назвал кампанию Мамдани «магическим реализмом» — так как его предложения о бесплатных автобусах, дешевых продуктах и заморозке аренды звучат заманчиво и вдохновляюще и одновременно — оторванно от реальной бюджетной политики и мэрских полномочий.

C другой стороны, журнал левого толка Current Affairs заявляет, что на новых идеях всегда легко ставить клеймо «нереалистичности», а программа Мамдани — это и есть то, что нужно современной прогрессивной политике. Журнал отмечает, что Мамадни как раз не дает громких, но не реалистичных обещаний: например, он не заявляет, что нужно национализировать все магазины, а говорит, что нужно попробовать сделать пилотную программу из пяти городских точек и посмотреть, как она будет работать.

Победа Мамдани — это повод задуматься не только демократам, но и тем самым инвесторам с Уолл-стрит, которые вкладывают деньги только в выгодных им кандидатов, пишет New York Post. Им тоже нужно пересмотреть свою политику, потому что сейчас кажется, что левая направленность никуда не денется, даже если Мамдани не выиграет выборы мэра в ноябре.

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