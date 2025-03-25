Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 25. Марта Завтра: Marita, Mara, Marite
Доступность

Рижское колесо обозрения открывается

© LETA 25 марта, 2025 10:22

Важно 0 комментариев

Комплекс Рижского колеса обозрения в Пардаугаве сдан в эксплуатацию и откроется для посетителей в апреле, сообщили представители компании SIA «RPR Operators», которая реализует проект колеса обозрения.

Член правления  компании Дмитрий Успенскис сообщает, что в настоящее время ведутся завершающие работы по созданию веб-сайта, а также мероприятий, которые будут развлекать посетителей на территории парка, в том числе цифровой галереи исторических пейзажей Риги в сотрудничестве с художественной галереей «Zuzeum».

Компания также сообщает, что на этой неделе художник по свету начал работу по установке программного обеспечения для освещения, который установит инновационную интеллектуальную систему освещения, адаптируя свою программу к важным для Латвии событиям.

Планируется, что международная сертификация колеса состоится в начале апреля, ее проведут немецкие эксперты по сертификации из TÜV Rheinland.

Билеты на поездку на Рижском колесе обозрения можно приобрести в кассе у подножия колеса обозрения. Цены на билеты и дата открытия колеса обозрения будут объявлены отдельно.

Уже сообщалось, что общая высота Рижского колеса обозрения составит 65 метров, а его 30 кабинок будут пригодны для использования в любое время года, поскольку будут оснащены как системой кондиционирования, так и отопительным оборудованием. Вместимость одной кабинки — восемь пассажиров.

Право на строительство колеса обозрения в Пардаугаве SIA «RPR Operators» получил осенью 2019 года, став единственным участником аукциона, организованного Рижской думой. Обещанная сумма составила 22 484 евро. Ранее, в июле, городской совет во главе с тогдашним мэром столицы Олегом Буровым принял решение об организации такого аукциона 42 голосами из 60.

В договоре с городским советом было оговорено, что строительство должно быть завершено в течение трех лет, однако разработка проекта строительства затянулась из-за пандемии, а согласование документов в строительном совете длилось больше года, поэтому сроки были продлены.

Компания «RPR Operators» зарегистрирована в 2018 году, ее основной капитал составляет 2801 евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv». 55,05% капитала компании принадлежит зарегистрированной на Мальте компании «Racoonstruction Holding Limited», а 44,95% — компании SIA «Panoramica». Владельцами компании «Панорамика» являются Дарья Успенская (47,93%), Успенский (47,89%) и Анатолий Предкель (4,18%).

Истинным бенефициаром «RPR Operators» на право собственности через «Racoonstruction Holding Limited» является бизнесмен Рустам Гильфанов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвия отмечает День памяти жертв коммунистического геноцида

Новости Латвии 10:52

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили в столичном самоуправлении.

Сегодня в Риге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв коммунистического геноцида, сообщили в столичном самоуправлении.

Читать
Загрузка

Зато нас было хорошо слышно: почему мы проиграли Англии в футбол?

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Самой большой проблемой для мужской сборной Латвии по футболу в матче против Англии стала блокировка англичанами стандартных положений, заявил в беседе с журналистами дебютант сборной Латвии Ник Слиеде.

Самой большой проблемой для мужской сборной Латвии по футболу в матче против Англии стала блокировка англичанами стандартных положений, заявил в беседе с журналистами дебютант сборной Латвии Ник Слиеде.

Читать

Дочь Раймонда Паулса решила вернуться в Латвию и разобраться с имуществом отца: СМИ

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Дочь маэстро Раймонда Паулса Анете решила продать свою квартиру во Франции и вернуться жить в Латвию. Она рассказала, что в Латвии нет недостатка в работе, что дом композитора в Балтезерсе нуждается в ремонте, как и квартира сестры ее отца, которую нужно отремонтировать, а также необходимо уладить вопросы с наследством, пишет la.lv со ссылкой на журнал «Privātā Dzīve».

Дочь маэстро Раймонда Паулса Анете решила продать свою квартиру во Франции и вернуться жить в Латвию. Она рассказала, что в Латвии нет недостатка в работе, что дом композитора в Балтезерсе нуждается в ремонте, как и квартира сестры ее отца, которую нужно отремонтировать, а также необходимо уладить вопросы с наследством, пишет la.lv со ссылкой на журнал «Privātā Dzīve».

Читать

Ринкевич ждет объяснений о пропущенном Латвией грузе героина

Новости Латвии 10:35

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ждет объяснений, почему в Латвии была пропущена крупная партия героина, о которой была информация у правоохранительных органов.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ждет объяснений, почему в Латвии была пропущена крупная партия героина, о которой была информация у правоохранительных органов.

Читать

Зеленский обвинил Трампа во лжи, в Верховной раде требуют отстранить Стива Уиткоффа после его интервью Карлсону

Выбор редакции 10:28

Выбор редакции 0 комментариев

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Некоторые представители администрации США верят дезинформации российских властей о войне РФ против Украины, заявил президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Американские чиновники начали верить президенту РФ Владимиру Путину, даже когда разведслужбы США опровергают поступающие из Москвы утверждения, отметил он в  интервью изданию Time, опубликованном в понедельник, 24 марта.

Читать

Госдеп США: детали о мире в Украине — после прекращения огня

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

Суть разногласий между РФ и Украиной можно будет обсуждать лишь после полного прекращения огня, заявили в Госдепе США.

Суть разногласий между РФ и Украиной можно будет обсуждать лишь после полного прекращения огня, заявили в Госдепе США.

Читать