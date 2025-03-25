Рижское колесо обозрения открывается

Член правления компании Дмитрий Успенскис сообщает, что в настоящее время ведутся завершающие работы по созданию веб-сайта, а также мероприятий, которые будут развлекать посетителей на территории парка, в том числе цифровой галереи исторических пейзажей Риги в сотрудничестве с художественной галереей «Zuzeum».

Компания также сообщает, что на этой неделе художник по свету начал работу по установке программного обеспечения для освещения, который установит инновационную интеллектуальную систему освещения, адаптируя свою программу к важным для Латвии событиям.

Планируется, что международная сертификация колеса состоится в начале апреля, ее проведут немецкие эксперты по сертификации из TÜV Rheinland.

Билеты на поездку на Рижском колесе обозрения можно приобрести в кассе у подножия колеса обозрения. Цены на билеты и дата открытия колеса обозрения будут объявлены отдельно.

Уже сообщалось, что общая высота Рижского колеса обозрения составит 65 метров, а его 30 кабинок будут пригодны для использования в любое время года, поскольку будут оснащены как системой кондиционирования, так и отопительным оборудованием. Вместимость одной кабинки — восемь пассажиров.

Право на строительство колеса обозрения в Пардаугаве SIA «RPR Operators» получил осенью 2019 года, став единственным участником аукциона, организованного Рижской думой. Обещанная сумма составила 22 484 евро. Ранее, в июле, городской совет во главе с тогдашним мэром столицы Олегом Буровым принял решение об организации такого аукциона 42 голосами из 60.

В договоре с городским советом было оговорено, что строительство должно быть завершено в течение трех лет, однако разработка проекта строительства затянулась из-за пандемии, а согласование документов в строительном совете длилось больше года, поэтому сроки были продлены.

Компания «RPR Operators» зарегистрирована в 2018 году, ее основной капитал составляет 2801 евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv». 55,05% капитала компании принадлежит зарегистрированной на Мальте компании «Racoonstruction Holding Limited», а 44,95% — компании SIA «Panoramica». Владельцами компании «Панорамика» являются Дарья Успенская (47,93%), Успенский (47,89%) и Анатолий Предкель (4,18%).

Истинным бенефициаром «RPR Operators» на право собственности через «Racoonstruction Holding Limited» является бизнесмен Рустам Гильфанов.