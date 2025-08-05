Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижский автовокзал готовится к переезду: куда?

© LETA 5 августа, 2025 09:15

Интерес к принадлежащим ООО "Rīgas acs" 49,99% акционерного общества "Рижский международный автовокзал" ("Rīgas Starptautiskā autoosta" (RSA)) проявляют как местные, так и у международные инвесторы. Поскольку сейчас сделка находится на этапе углубленного исследования, более детальная информация не предоставляется. Планируется, что подписание договора о покупке акций может состояться до первого квартала следующего года. Пассажирских перевозчиков беспокоит, что с приходом нового инвестора со временем автовокзал будет перемещен с нынешнего места в центре Риги на ул. Прагас, 1.

В прошлом году автовокзал заключил 22 договора с предприятиями пассажирских перевозчиков. Как в Риге, так и в Елгаве в прошлом году было обслужено 229 000 рейсов и перевезено 1,8 млн пассажиров.

Здание автовокзала сдано в эксплуатацию 61 год назад - 21 июля 1964 года. Никаких существенных изменений за эти годы на территории не произошло.

Муниципальному ООО "Rīgas satiksme" принадлежат 100% долей капитала "Rīgas acs", которому, в свою очередь, принадлежит 49,99% акций RSA. На основании решения Рижской думы от 27 марта 2024 года о прекращении участия в "Rīgas acs" начат процесс отчуждения акций RSA.

Чем интересно участие в "Rīgas acs"?

"Главный интерес - к месту, не функциям автовокзала", - отвечает председатель правления RSA Вайра Громуле. "Важно, какими будут пожелания инвесторов, будут ли они связаны с развитием автовокзала или какого-либо другого объекта. Скорее всего, с новым инвестором войдут новые веяния. Если суммы сделки высоки, то, наверное, надо думать о более прибыльном разделе бизнеса, чем автовокзал".

"Неизвестно, кто получит акции автовокзала и каким будет дальнейший статус автовокзала, поэтому мы волнуемся", - рассказал президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс. "И Автотранспортной дирекции, и у Министерству сообщения мы указали на то, что неразумно потерять такой пункт пассажирообмена в центре Риги. Что нам ответили? Что наши опасения понятны и об этом будут говорить, однако процесс уже идет вперед и мы видим, что ничего не происходит"

(Tvnet.lv).

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

