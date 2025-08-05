Рижский автовокзал готовится к переезду: куда?

В прошлом году автовокзал заключил 22 договора с предприятиями пассажирских перевозчиков. Как в Риге, так и в Елгаве в прошлом году было обслужено 229 000 рейсов и перевезено 1,8 млн пассажиров.

Здание автовокзала сдано в эксплуатацию 61 год назад - 21 июля 1964 года. Никаких существенных изменений за эти годы на территории не произошло.

Муниципальному ООО "Rīgas satiksme" принадлежат 100% долей капитала "Rīgas acs", которому, в свою очередь, принадлежит 49,99% акций RSA. На основании решения Рижской думы от 27 марта 2024 года о прекращении участия в "Rīgas acs" начат процесс отчуждения акций RSA.

Чем интересно участие в "Rīgas acs"?

"Главный интерес - к месту, не функциям автовокзала", - отвечает председатель правления RSA Вайра Громуле. "Важно, какими будут пожелания инвесторов, будут ли они связаны с развитием автовокзала или какого-либо другого объекта. Скорее всего, с новым инвестором войдут новые веяния. Если суммы сделки высоки, то, наверное, надо думать о более прибыльном разделе бизнеса, чем автовокзал".

"Неизвестно, кто получит акции автовокзала и каким будет дальнейший статус автовокзала, поэтому мы волнуемся", - рассказал президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс. "И Автотранспортной дирекции, и у Министерству сообщения мы указали на то, что неразумно потерять такой пункт пассажирообмена в центре Риги. Что нам ответили? Что наши опасения понятны и об этом будут говорить, однако процесс уже идет вперед и мы видим, что ничего не происходит"

(Tvnet.lv).