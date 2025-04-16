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Рижская дума выкупит у инвестора земельные участки у Рижского аэропорта и передаст их государству

© LETA 16 апреля, 2025 17:55

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума сегодня решила выкупить у ООО "Cella Investment 3" несколько земельных участков у Рижского аэропорта, чтобы передать их государству.

За 2,3 млн евро будут выкуплены земельные участки на ул. Приедайнес, 53, ул. Сиексатес, 3, ул. Гренчу, 15, ул. Гренчу, 20, ул. Приедайнес без номера, ул. Скабеню, ул. Сиексатес и ул. Казеню без номера и участок на ул. Лакшу.

Земельные участки будут переданы государству, чтобы обеспечить создание инфраструктуры, необходимой для расширения летного поля международного аэропорта "Рига".

Это некоторые из 22 земельных участков возле Рижского аэропорта, которые 14 апреля 2022 года были проданы с аукциона. За 5,7 млн евро их приобрело связанное с девелопером "Sirin Development" предприятие ООО "Cella Investment 3". Оба этих предприятия входят в зарегистрированный в Литве холдинг "ME Holding NT".

Таким образом будут урегулированы разногласия между инвестором, самоуправлением и государством. Инвестору оставшиеся земельные участки разрешат внести в земельную книгу.

Как следует из представленной депутатам информации, между победителем аукциона ООО "Cella Investment 3" и Рижским самоуправлением 28 апреля 2022 года был заключен договор купли-продажи земельных участков.

Земельные участки предприятию были проданы несмотря на то, что Министерство сообщения во время процесса отчуждения предупредило самоуправление, что нельзя продавать 22 находящихся возле аэропорта земельных участка, так как они находятся на территории, необходимой для нужд Рижского аэропорта. Аэропорт также сообщил, что указанная недвижимость в соответствии с планом его развития до 2036 года находится в зоне, наиболее подходящей для расширения аэропорта.

При этом представители департамента городского имущества Рижской думы утверждали, что Минсообщения якобы отказалось от использования права первой руки на покупку указанных земельных участков, самоуправление могло распоряжаться ими по своему усмотрению, в связи с чем земля была продана "Cella Investment 3".

Сделку, однако, не удалось быстро завершить, так как Рижский городской суд отказался закрепить в земельной книге право собственности на земельные участки. На решения Рижского городского суда были поданы частные жалобы в Рижский окружной суд, а затем в Сенат Верховного суда. Согласно решению Рижского окружного суда, отказ в закреплении права собственности на земельные участки в земельной книге не был обоснованным, поэтому Рижский городской суд повторно рассмотрел ходатайства о закреплении и еще раз отказал в закреплении права собственности "Cella Investment 3" в земельной книге.

В процесс вмешался и генеральный прокурор Юрис Стуканс, обратившись в самоуправление с заявлением о противоправной приватизации незастроенной земли на территории, необходимой для расширения аэропорта государственного значения. По мнению прокуратуры, самоуправление в процессе приватизации не оценило необходимость земельных участков для осуществления функций государственного управления или государственной коммерческой деятельности. Заявление генпрокурора возложило на самоуправление обязанность восстановить право его владения 22 земельными участками, поэтому Рижская дума приняла решение о восстановлении права собственности на проданные на аукционе земельные участки.

Согласно этим требованиям, 6 марта 2024 года дума признала утратившим силу предыдущее решение о завершении приватизации земельных участков.

Чтобы найти лучшее решение и определить, какие участки необходимы Рижскому аэропорту, распоряжением исполнительного директора Риги была создана рабочая группа, в которой приняли участие все вовлеченные лица. Была достигнута договоренность, что в государственную собственность будут переданы восемь земельных участков и часть еще одного участка.

С этим согласились и в "Cella Investment 3" при условии, что на остальных земельных участках регистрируется право собственности предприятия и ему будут возвращены средства, потраченные на приобретение имущества, которое будет передано в собственность государства.

В связи с этой сделкой за предложение взятки бывшему советнику тогдашнего министра сообщения Каспара Бришкенса Янису Мейрансу был задержан исполнявший в то время обязанности директора департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Янис Вайводс. Согласно обвинению, он предложил взятку, чтобы советник министра, используя свое служебное положение, добился отказа министерства от права первой руки на покупку земельных участков на территории расширения аэропорта.

Дело о взяточничестве сейчас поступило в Суд по экономическим делам, на скамье подсудимых наряду с Вайводисом находится и бизнесмен Павел Томилин.
 

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