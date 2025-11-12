Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 12. Ноября Завтра: Kaija, Kornelija
Доступность

Рижская дума создаёт новую комиссию — управлять, так хорошо!

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 18:11

Новости Латвии 0 комментариев

YouTube

Рижская дума сегодня поддержала создание Комиссии по борьбе с коррупцией и хорошему управлению.

Председателем комиссии будет одна из основательниц общества за открытость «Delna» Инесе Войка (Новое единство), её заместителем — Мартиньш Коссовичс (Прогрессивные).

В комиссии будут работать депутаты Рудолфс Бреманис (Суверенная власть) и Гиртс Лапиньш (Нацблок), который также является председателем Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, Мартиньш Шицс (Объядиненный список), Эдуардс Зивтиньш (Латвия на первом месте) и Алексей Росликов (Стабильности!).

Также в комиссию будет включён исполнительный директор города Риги, руководитель Управления аудита и ревизии, заместитель руководителя Юридического управления Центральной администрации и руководитель Управления человеческими ресурсами.

Комиссия по борьбе с коррупцией и хорошему управлению Рижского самоуправления будет консультативным и координирующим органом по вопросам борьбы с коррупцией, хорошему управлению и этике.

Цель комиссии — оценивать и совершенствовать деятельность самоуправления в указанных сферах.

Комиссии поручено оценивать информацию о возможных нарушениях в учреждениях самоуправления, капитальных обществах или в деятельности депутатов Рижской думы, в том числе оценивая публично озвученную информацию.

Комиссия сможет инициировать проверки муниципальных учреждений, если у нее появится информация о кажущихся необоснованными действиях, а также вносить предложения исполнительному директору города Риги.

Комиссия также сможет предоставлять предложения и способствовать сотрудничеству между самоуправлением, государственными учреждениями и представителями общества в целях снижения коррупционных рисков, совершенствования нормативного регулирования и моделей сотрудничества. Она сможет оценивать функционирование системы предотвращения конфликта интересов и системы поднятия тревоги, способствовать внедрению и оценке принципа хорошего управления в открытости процесса представительства интересов, а также реализовывать другие мероприятия.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Важно

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли
Важно

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Важно

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:50 12.11.2025
США: против Google выдвинули иск
Sfera.lv 5 часов назад
Эстония: «было время, и цены снижали…»*
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: разрыв между ними растет
Sfera.lv 6 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 6 часов назад
Рождаемость в Латвии упала почти на 11% за год
Bitnews.lv 7 часов назад
Rīgas satiksme готовится к покупке сотни троллейбусов и двух десятков трамваев
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: думы о демографии
Sfera.lv 7 часов назад
Австралия: у России отобрали посольство
Sfera.lv 14 часов назад

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Важно 21:05

Важно 0 комментариев

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Читать
Загрузка

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Новости Латвии 20:56

Новости Латвии 0 комментариев

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Читать

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Читать

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Читать

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Читать

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Важно 19:55

Важно 0 комментариев

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Читать

Пять интерфейсов, которые спасают людям здоровье и жизнь

Важно 19:49

Важно 0 комментариев

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

Читать