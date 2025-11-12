Рижская дума создаёт новую комиссию — управлять, так хорошо!

Председателем комиссии будет одна из основательниц общества за открытость «Delna» Инесе Войка (Новое единство), её заместителем — Мартиньш Коссовичс (Прогрессивные).

В комиссии будут работать депутаты Рудолфс Бреманис (Суверенная власть) и Гиртс Лапиньш (Нацблок), который также является председателем Комитета Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции, Мартиньш Шицс (Объядиненный список), Эдуардс Зивтиньш (Латвия на первом месте) и Алексей Росликов (Стабильности!).

Также в комиссию будет включён исполнительный директор города Риги, руководитель Управления аудита и ревизии, заместитель руководителя Юридического управления Центральной администрации и руководитель Управления человеческими ресурсами.

Комиссия по борьбе с коррупцией и хорошему управлению Рижского самоуправления будет консультативным и координирующим органом по вопросам борьбы с коррупцией, хорошему управлению и этике.

Цель комиссии — оценивать и совершенствовать деятельность самоуправления в указанных сферах.

Комиссии поручено оценивать информацию о возможных нарушениях в учреждениях самоуправления, капитальных обществах или в деятельности депутатов Рижской думы, в том числе оценивая публично озвученную информацию.

Комиссия сможет инициировать проверки муниципальных учреждений, если у нее появится информация о кажущихся необоснованными действиях, а также вносить предложения исполнительному директору города Риги.

Комиссия также сможет предоставлять предложения и способствовать сотрудничеству между самоуправлением, государственными учреждениями и представителями общества в целях снижения коррупционных рисков, совершенствования нормативного регулирования и моделей сотрудничества. Она сможет оценивать функционирование системы предотвращения конфликта интересов и системы поднятия тревоги, способствовать внедрению и оценке принципа хорошего управления в открытости процесса представительства интересов, а также реализовывать другие мероприятия.