Рижская дума научит детей латышскому языку: деньги на это уже выделены

9 декабря, 2025 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Планируется, что рижские учебные заведения смогут использовать около 4 млн евро для успешного перехода на обучение на латышском языке для учащихся из числа национальных меньшинств, сообщил во вторник на пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

Часть средств будет выделена детским садам, чтобы в каждой группе можно было обеспечить двух педагогов и одного помощника педагога. Это позволит повысить интенсивность изучения латышского языка. В школах эти средства можно будет использовать для дополнительных выплат учителям, которые будут работать с разделенными на меньшие группы классами, чтобы помочь ученикам лучше освоить язык.

Кроме того, финансирование планируется направить на зарплаты помощников педагога и финансировать внеклассные мероприятия, например, дискуссионные клубы, посещение школьниками кинотеатров для просмотра патриотических фильмов и тому подобное, пояснил Кирсис, добавив, что школы получат возможность свободно выбирать, какие дополнительные мероприятия проводить.

В свою очередь глава комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина на пресс-конференции подчеркнула, что в мае этого года был завершен первый этап перехода на единую школу. На следующих этапах будет происходить внедрение принципов единой школы.

По мнению Гейкиной, для успешного перехода на обучение на латышском языке в первую очередь необходимы сильные руководители школ, способные быть настоящими лидерами.

Государственная служба качества образования (ГСКО) в обнародованном этой осенью докладе о переходе на принцип единой школы в 2024/2025 учебном году пришла к выводу, что в двух третях учебных заведений переход на обучение исключительно на латышском языке проходит по плану, тогда как в трети школ выявлены значительные трудности.

Основные трудности в этих школах связаны с неспособностью руководства эффективно управлять изменениями, недостаточной подготовкой педагогов для работы в лингвистически неоднородной среде, длительными вакансиями среди преподавателей и сотрудников поддержки, а также с недостаточным внедрением компетентностного подхода.

Учебным заведениям трудно создать полноценную латышскую среду, поскольку для освоения языка недостаточно только уроков латышского. Необходимо ежедневное общение на латышском между педагогами, учениками и родителями, а также учебные материалы, способствующие развитию языковых навыков, отмечает ГСКО.

Наблюдения ГСКО свидетельствуют о том, что лишь 10% школ адаптируют учебную программу к реальному уровню знаний латышского языка у учеников, а в 80% школ на уроках не применяются эффективные методы развития языка, такие как работа в группах и парах. Кроме того, наблюдение за уроками показало, что часть педагогов, для которых латышский не является родным языком, по-прежнему испытывают трудности с выражением мыслей и допускают языковые ошибки.

По мнению службы, это влияет как на общую образовательную среду, так и на оказание педагогами поддержки детям и молодежи, а также на неформальное общение вне учебных занятий.

