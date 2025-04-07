Несколько недель спустя она получила в своем почтовом ящике уведомление от Городского совета Огре о том, что ей необходимо заплатить налог на недвижимость за квартиру и землю в Кейпене, округ Огре.

Виктория нашла в Интернете интересующий ее объект недвижимости – многоквартирный дом в муниципалитете Огре. Женщина не знала, что теперь она стала законной владелицей одной из квартир.

Виктория рассказала: "Я не получала там наследства, не покупала там квартиру. Я даже не знала о таком соглашении. Это ошибка. Чтобы это исправить, мне теперь придется звонить и писать властям. Как это может быть, если это не моя вина? Судьи совершают ошибку, но мне придется ее исправить. Я отправила электронное письмо в городской совет Огре, Государственную земельную службу и Государственное бюро строительного контроля, но никто не смог подтвердить, что информация была исправлена, а также что налог платить не нужно".

Городской совет Огре сообщает, что обновленные данные о домах были представлены в Государственную земельную службу в конце февраля, однако информации о Виктории среди них не было. Примерно через неделю управляющий домом заметил ошибку в данных и обратился в муниципалитет с просьбой повторно обновить данные в кадастровом реестре.

Пока в кадастровом регистре отображалась неточная информация, городской совет Огре уже успел подготовить информацию о подлежащем уплате налоге на недвижимость и направить ее Виктории. В настоящее время представитель муниципалитета указывает, что Виктории не нужно платить этот налог, а информация в кадастровом реестре уже исправлена.

Государственная земельная служба объясняет ошибку халатностью сотрудника, который был чрезмерно загружен работой и случайно оформил Викторию в качестве законного владельца очередной квартиры по документам предыдущей службы.

Глава Земгальского региона за свою более чем 24-летнюю практику не помнит подобных случаев.