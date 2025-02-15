Рижанка предложила способ избавиться от бомжей в транспорте; что об этом думают в Rīgas satiksme?

Существующая система, когда нужно сообщать о нарушителе правил водителю, ее не устраивает, так как рижанка считает, что тот должен сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях, "это каменный век - взваливать все на водителя".

Вот в чем состоит предложение рижанки:

"Слушай, Rīgas satiksme, а нельзя ли ввести возможность отправлять СМС, как в кинотеатрах, или сообщать через приложение, если какой-нибудь пассажир "не прошел квалификацию" для поездки и его нужно высадить? Ну бесит, что регулярно бомжам и алкашам отводятся целые вагоны, а нормальным пассажирам приходится выходить, чтобы не задохнуться".

По мнению автора поста, такая система была бы удобной и для людей с расстройствами движения, которым особенно тяжело протиснуться в переполненном транспорте к водительской кабине.

Что же ей отвечают? В частности, вот как реагируют люди:

- Согласна. Должна быть возможность отправить сообщение. Или приложение. Звонить, когда это слышит персона, "не прошедшая квалификацию", рискованно.

- Пока поймешь, кто воняет, пока вызовешь Госполицию, вонючий субъект уже выйдет...

- Всегда двойственные ощущения при чтении таких текстов.

- Это ужасно, особенно сейчас, в холодную погоду. Никто не хочет возиться с бомжами - ни водители, ни контролеры, ни полиция. Вот так они и ездят.

- Надо привыкать к пассажирам, которые ездят даром.

- Этой проблемы не было бы, будь в каждом транспорте кондуктор, как раньше, когда "строгая госпожа" была в состоянии обеспечить порядок.