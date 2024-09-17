Рижане в восторге от новой картины на стене в Агенскалне с местным котом Персиком (ФОТО)

Фотография с картиной на стене на улице Нометню была размещена в социальной сети «Х»:

«Люди радуются новому муррралу в Агенскалнсе». Такой заголовок в ближайшие дни можно будет разместить на новостных порталах рядом с этой фотографией. Мне она очень нравится! Специально пошла посмотреть», - написала рижанка Байба Бицена.

В комментариях утверждается, что прототипом прекрасного кота на картине является местный кот Персик.

Также люди сравнивают эмоции, которые вызывает милый рисунок в Агенскалне, со скандальным муралом художника Кристиана Бректе на стене Рижской 40-й школы. Янис пишет: «Это вам не трехгрудых женщин рисовать на стенах. Здесь нужен талант и умение».