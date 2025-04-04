Ринкевич встретился с Домбровскисом: обсудили новую тарифную политику США и бюджет ЕС

Как агентству LETA сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе встречи стороны обсудили торговые отношения между США и ЕС, а также предложения ЕС по увеличению финансирования обороны и поддержку Украины.

Президент отметил, что с одной стороны тарифная политика США может вызывать экономические потрясения, с другой — открывает и новые возможности, если страны ЕС осваивают новые рынки. По мнению Ринкевича, сторонам необходимо сесть за стол переговоров, чтобы двигаться к взаимовыгодным торговым условиям.

Он подчеркнул, что как пандемия, так и война в Украине, а также затянувшаяся глобальная неопределённость наглядно высветили необходимость для ЕС стать более самодостаточными, особенно в производстве критически важных товаров. По мнению президента, только таким образом ЕС сможет получить устойчивость к различным потрясениям. Он указал, что этого возможно достичь за счёт диверсификации рисков и рынков сбыта, а также развития производства в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

По вопросу о многолетнем финансовом плане ЕС на следующий период планирования президент заявил, что Латвия должна максимально эффективно использовать финансирование, выделенное в рамках программ ЕС на 2021–2027 годы, и в то же время активно отстаивать свои интересы в контексте следующего многолетнего бюджета.

Президент особо подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание регионам Латвии, наиболее подверженным геополитическому давлению, вызванному агрессией со стороны России, особенно вблизи восточной границы нашей страны. Ринкевич также сослался на предыдущий опыт, отметив необходимость в простых и гибких правилах, которые позволяли бы странам-членам быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Во время встречи Домбровскис поделился своим видением планируемых мероприятий ЕС по сокращению бюрократии.