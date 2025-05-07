Ринкевич надеется на быстрые улучшения в управлении портами

Он выразил надежду на то, что все одобренные правительством во вторник решения будут реализованы и эти вопросы будут решены как можно скорее, поскольку важно сократить административный аппарат в малых портах и улучшить управление крупными портами.

В свою очередь Силиня отметила, что правительству важно на следующей неделе рассмотреть проект закона о портах и Лиепайской специальной экономической зоне (СЭЗ), чтобы Сейм мог продвинуться в решении этого вопроса.

Как сообщалось, реформу управления портами планируется в основном реализовать в Рижском и Вентспилсском портах, говорится в информационном докладе Министерства сообщения, который во вторник утвердило правительство.

Как отмечается в документе, компромиссное решение распространить реформу на Рижский и Вентспилсский порты было принято после длительных дискуссий с экспертами отрасли и партнерами.

На Лиепайскую СЭЗ реформа будут распространяться только после 31 декабря 2035 года.

Изменение модели управления Рижским и Вентспилсским портами и сохранение независимости Лиепайской СЭЗ позволит адаптировать реформу к потребностям каждого порта. Это будет способствовать более точному и эффективному использованию ресурсов, обеспечивая согласованность и прозрачность управления Рижским и Вентспилсским портами с целью их долгосрочного развития и повышения международной конкурентоспособности.

Реформа предусматривает сохранение управлений Рижского, Вентспилсского и Лиепайского портов как публичных лиц, уменьшив в них политическое влияние и отделив надзорные функции от функций операционного управления. Также предполагается изменить границы портовых территорий, отделив территории операционной деятельности от территорий специальной экономической зоны, обеспечив единое управление территориями и сохранив функцию управления в компетенции портовых советов и управляющих.

Планируется, что в советы Рижского и Вентспилсского портов будут входить четыре члена - два представителя государства от Минюста и Минэкономики и два представителя соответствующего самоуправления. Советы будут отвечать за принятие важных стратегических и финансовых решений, включая утверждение портовых сборов и цен на услуги, стратегию развития и вопросы распоряжения недвижимостью на территории портов.

В то же время для принятия более эффективных решений в портах планируется создать советы по сотрудничеству, в которые войдут основные партнеры - представители стивидорных компаний, операторов регулярных линий и др.

Также планируется изменить модель управления малыми портами, упростив и упорядочив ее, сократив количество членов портовых советов и предоставив возможность самоуправлениям самим утверждать положения портов. Реформа позволит сократить число членов советов малых портов с нынешних десяти до максимум пяти, что обеспечит экономию ресурсов, сбалансированное представительство и конструктивное принятие решений.

Как указывает Минсообщения, основными преимуществами реформы станут деполитизация портов, обеспечение профессионального управления, привлечение местных властей к принятию решений, разделение собственности и возможность для владельцев развивать индустриальные объекты вблизи портов. Реформа также предусматривает консолидацию ряда видов портовой деятельности и услуг с целью эффективного использования ресурсов.