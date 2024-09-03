Ринкевич и Валайнис едут в США и везут с собой более 60 наших предпринимателей

10 сентября в финансовом учреждении развития "Altum" состоится мероприятие для предпринимателей, на котором Валайнис и директор ЛАИР Райвис Бремшмитс представят программу и цели торговой миссии в США, которая пройдет 16-24 сентября. С презентацией программы выступит также представитель ЛАИР в США Томс Звидриньш.

Валайнис отметил, что США являются важным стратегическим партнером Латвии в сфере безопасности и экономики, и в развитии экономического сотрудничества и привлечении инвестиций еще есть возможности для роста. В торговой миссии в США примут участие более 60 предпринимателей из таких сфер, как энергетика, логистика, электроника, технологии, фармацевтика и другие. Ожидается, что миссия будет работать в первую очередь над вопросами, связанными с привлечением американских инвестиций в Латвию.

Визит Ринкевича и Валайниса в США состоится 16-24 сентября. Программа визита охватит Сан-Франциско и Силиконовую долину, которая является мировым технологическим центром, Денвер - растущий технологический и энергетический регион, а также Хьюстон - энергетическую столицу США.