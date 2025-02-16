Ринкевич: если мы хотим мира, надо готовиться к войне

Как информировал агентство LETA советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, Ринкевич с Каволи обсуждали присутствие союзников по НАТО в Латвии, а также готовность сил и возможностей НАТО.

Ринкевич высоко оценил присутствие солдат союзников по НАТО в Латвии как на суше, так и в Балтийском море, и в воздушном пространстве стран Балтии.

По словам Ринкевича, ясно, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности. "Готовность и постоянное присутствие сил НАТО на восточном фланге играют решающую роль в обеспечении эффективного сдерживания. Если мы хотим мира, надо готовиться к войне и к любым сценариям", - заявил президент.

Как информировал Дрегерис, во время встречи обе стороны подчеркнули также необходимость обеспечить военную поддержку союзников Украине, укрепляя таким образом ее позиции за потенциальным столом переговоров.