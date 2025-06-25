Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 25. Июня Завтра: Maiga, Milija
Доступность

Ринкевич: добившись мира силой, Путин не сможет диктовать правила США и НАТО

© LETA 25 июня, 2025 18:08

Новости Латвии

Добившись мира силой, российский диктатор Владимир Путин не сможет диктовать условий ни США, ни НАТО, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, принимая участие в саммите НАТО в Гааге (Нидерланды).

Общаясь с журналистам перед встречей лидеров стран НАТО, Ринкевич выразил радость, что во время саммита будет принято важное решение в отношении расходов на оборону - цель по достижению 5% от внутреннего валового продукта (ВВП), которую поддерживает и Латвия.

Он упомянул, что Латвия скоро достигнет этой цели, так как уже в следующем году государство планирует выделить на оборону 4% ВВП. Союзники признают, что Россия является угрозой, и речь идет не только о деньгах, но и о настоящих отношениях и потенциале союзников, подчеркнул президент Латвии.

На вопрос о соблюдении 5-й статьи договора НАТО Ринкевич ответил, что поддержка Соединенными Штатами альянса НАТО и понимание 5-й статьи ясны. Он сказал, что в контексте НАТО в отношении статьи 5 говорится о гибридной войне. Президент Латвии подчеркнул: существуют традиционные риски, но есть и другие виды нападений, например, такие, которые сейчас переживает Латвия со стороны Беларуси, использующей миграцию как оружие, что является гибридной атакой.

Как сообщалось, в Гааге проходит саммит НАТО. По информации на веб-сайтах НАТО и саммита НАТО в Нидерландах, в центре внимания мероприятия высокого уровня - оборона, трансатлантическое сотрудничество и поддержка Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:45 25.06.2025
В четверг будет тепло и солнечно
Sfera.lv 3 часа назад
Солнце и потепление
Bitnews.lv 5 часов назад
Силиня: «Решения по портам принимаются в Латвии»
Bitnews.lv 6 часов назад
Цена на электричество в Латвии упала почти наполовину
Bitnews.lv 6 часов назад
Почти две трети латвийцев в случае смерти завещают свою пенсию 2-го уровня государству
Sfera.lv 8 часов назад
Вперед к тотальной слежке!
Bitnews.lv 8 часов назад
5% от ВВП на оборону: что это значит для Латвии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Рубио: США пока не будут вводить санкции против России
Sfera.lv 9 часов назад

«Я не знаю, пейте ибуметин»: врач отказался выслушать русскоязычного пациента. Лиана Ланга уважает!

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

Главный идеолог дерусификации Латвии и теперь депутат думы Лиана Ланга высказала свое почтение врачу, который отказался общаться с русскоязычным пациентом. Принцип "не делить людей по национальности", политик называет идей фикс русификаторов, ибо "в Латвии одна нация".

Главный идеолог дерусификации Латвии и теперь депутат думы Лиана Ланга высказала свое почтение врачу, который отказался общаться с русскоязычным пациентом. Принцип "не делить людей по национальности", политик называет идей фикс русификаторов, ибо "в Латвии одна нация".

Читать
Загрузка

Не на того напали: как мошенники пытались обработать латвийского телеведущего

Выбор редакции 20:45

Выбор редакции 0 комментариев

Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

Эдгар Звея - автор и эес-ведущий  популярной телепрограммы «Рыбалка», которая долгие годы выходила на ЛТВ. Он опубликовал в своем аккаунте социальной сети Facebook предупреждение для своих читателей. Призвал их быть осторожными, чтобы не попасться  в ловушки мошенников. Он с иронией рассказал о своем личном опыте – одни и те же обманщики звонили ему два дня подряд – выдавали себя за сотрудников банка и полиции в надежде, что он поверит в их легенду и откроет доступ к своему счету.

Читать

Пить или не пить: что нам продают под видом кваса?

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Жаркую пору нелегко представить без прохладительных напитков. Немало ценителей и у кваса. Только в последние десятилетия славный напиток подрастерял былую привлекательность. И виноваты в этом всевозможные суррогаты, которые появились на торговых полках... Что же отличает хороший квас от подделки? И можно ли отличить на торговой полке настоящий квас от суррогата? 

Жаркую пору нелегко представить без прохладительных напитков. Немало ценителей и у кваса. Только в последние десятилетия славный напиток подрастерял былую привлекательность. И виноваты в этом всевозможные суррогаты, которые появились на торговых полках... Что же отличает хороший квас от подделки? И можно ли отличить на торговой полке настоящий квас от суррогата? 

Читать

Опубликована декларация саммита НАТО: что в ней?

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

НАТО опубликовало итоговое коммюнике по итогам саммита в Гааге. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким — в нем всего пять пунктов. Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались.

НАТО опубликовало итоговое коммюнике по итогам саммита в Гааге. Как и предсказывали СМИ, оно оказалось очень коротким — в нем всего пять пунктов. Ожидания по поводу главной темы заявления тоже оправдались.

Читать

Путина обманули, войну пора заканчивать: Трамп

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

Война в Украине гораздо сложнее, чем люди могут себе представить, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после официального завершения саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

Война в Украине гораздо сложнее, чем люди могут себе представить, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции, состоявшейся после официального завершения саммита НАТО в Гааге, Нидерланды.

Читать

Трамп: из встречи я вынес, что Зеленский хочет, чтобы война закончилась

Мир 20:00

Мир 0 комментариев

Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

Во время пресс-подхода Дональда Трампа спросили, как прошла встреча с Зеленским и обсуждали ли они прекращение огня:

Читать

Латвийский след в «свадьбе» 9-летней украинской девочки с 22-летним британцем в парижском Диснейленде

Выбор редакции 19:43

Выбор редакции 0 комментариев

В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

В субботу, 21 июня, в парке аттракционов Диснейленд под Парижем должна была пройти свадьба. Однако при прибытии «невесты», гражданки Украины, сотрудники парка обнаружили, что это всего лишь ребенок. Несмотря на гипотезу прокуратуры о постановке свадьбы, четыре человека были задержаны.

Читать