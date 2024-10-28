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«Rīgas ūdens» повышает тарифы: на сколько? (2)

© LETA 28 октября, 2024 14:08

Новости Латвии 2 комментариев

Предприятие "Rīgas ūdens" планирует повысить тарифы на услуги водоснабжения, свидетельствует проект тарифов, поданный в Комиссию по регулированию общественных услуг.

Тариф на водоснабжение со следующего года планируется увеличить с 1,27 до 1,28 евро за кубометр (+0,79%) и до 1,30 евро за кубометр (+1,56%) с июня 2026 года.

Тариф на канализацию со следующего года планируется увеличить с 1,03 до 1,06 евро за кубометр (+2,91%) и до 1,09 евро за кубометр (+2,83%) с июня 2026 года.

Изменение тарифов предприятие объясняет увеличением капитальных затрат.

"Rīgas ūdens" предоставляет услуги водоснабжения в Риге и нескольких регионах вокруг столицы - в Адажи, Ропажи, Марупе и Кекаве, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Предприятие полностью принадлежит Рижскому самоуправлению.

В 2023 году оборот "Rīgas ūdens" составил 76,448 млн евро, что на 16,3% больше 2022 года, а прибыль предприятия увеличилась на 45,9% до 7,533 млн евро.
 

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Комментарии (2) 12 реакций
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