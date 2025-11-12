Rīgas satiksme готовит закупку 100 троллейбусов и 24 трамваев. Какие к ним требования?

Будущие троллейбусы и трамваи должны быть с низким полом, удобными для маломобильных пассажиров. Вместимость трамваев составит не менее 180 человек, длина — до 42 метров. Половина троллейбусов будет стандартной длины (12 метров, около 70 пассажиров), другая — сочленённые, длиной 18 и 24 метра, рассчитанные минимум на 120 пассажиров.

«Главная цель — комфорт, надёжность и экономичность. Мы хотим сократить простои и сделать транспорт более удобным для пассажиров», — пояснила представитель RS Баиба Барташевич-Фелдмане.

Новые троллейбусы должны иметь возможность движения на тяговых батареях без контактной сети и камеры вместо зеркал — как в современных электробусах. Для трамваев будут рассматриваться как односторонние, так и двухсторонние модели, при этом оценят стоимость и особенности эксплуатации обеих версий.

Особое внимание уделят сроку службы тяговых батарей, условиям гарантии и поставке запчастей. Также оценят, смогут ли инженеры RS самостоятельно обслуживать технику.

Заявки на участие принимаются до 12 декабря (по троллейбусам) и до 15 декабря (по трамваям). Результаты исследования позволят компании составить точные условия закупки и выбрать оптимальные решения для Риги.