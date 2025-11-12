Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Rīgas satiksme готовит закупку 100 троллейбусов и 24 трамваев. Какие к ним требования?

Редакция PRESS 12 ноября, 2025 09:20

Важно 0 комментариев

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme объявило исследование рынка, чтобы подготовиться к закупке 100 троллейбусов и 24 трамваев. Цель — модернизация общественного транспорта и выполнение задач, закреплённых в среднесрочной стратегии компании.

Будущие троллейбусы и трамваи должны быть с низким полом, удобными для маломобильных пассажиров. Вместимость трамваев составит не менее 180 человек, длина — до 42 метров. Половина троллейбусов будет стандартной длины (12 метров, около 70 пассажиров), другая — сочленённые, длиной 18 и 24 метра, рассчитанные минимум на 120 пассажиров.

«Главная цель — комфорт, надёжность и экономичность. Мы хотим сократить простои и сделать транспорт более удобным для пассажиров», — пояснила представитель RS Баиба Барташевич-Фелдмане.
Новые троллейбусы должны иметь возможность движения на тяговых батареях без контактной сети и камеры вместо зеркал — как в современных электробусах. Для трамваев будут рассматриваться как односторонние, так и двухсторонние модели, при этом оценят стоимость и особенности эксплуатации обеих версий.

Особое внимание уделят сроку службы тяговых батарей, условиям гарантии и поставке запчастей. Также оценят, смогут ли инженеры RS самостоятельно обслуживать технику.

Заявки на участие принимаются до 12 декабря (по троллейбусам) и до 15 декабря (по трамваям). Результаты исследования позволят компании составить точные условия закупки и выбрать оптимальные решения для Риги.

Главные новости

Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября
Важно

Зима придет на праздник. Снег возможен уже 18 ноября

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст
Важно

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima
Важно

«Если бить торговцев штрафами, пострадают местные производители»: Данусевич о Maxima

Обновлено: 12:05 12.11.2025
Литва: сябры не нравятся, но сами не договоримся – нужен посредник
Sfera.lv 5 часов назад
Франция: не надо Саркози!
Sfera.lv 5 часов назад
Ирландия: инаугурация президента
Sfera.lv 5 часов назад
Финляндия: канал стал не нужен
Sfera.lv 6 часов назад
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 19 часов назад
Латвия: тупо хочется денег
Sfera.lv 20 часов назад
Перевозчики предупредили о возможных перебоях в регионах
Bitnews.lv 20 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 3 дня назад

Неизбежно! Демографическая яма повысит пенсионный возраст

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Латвийская пенсионная система приближается к моменту, когда без реформ не обойтись. Количество налогоплательщиков сокращается, а число пенсионеров растёт. Уже сейчас на каждого нового работника приходится больше уходящих на пенсию.

Читать
«Без светофоров и задержек» — в Салацгриве открыт новый мост

Важно 10:37

Важно 0 комментариев

Сегодня в 11:00 в Салацгриве состоялось торжественное открытие нового моста через реку Салаца на Таллиннском шоссе. Современное сооружение заменило старый мост, обеспечив движение транспорта в обоих направлениях без светофорного регулирования.

Читать

«Цена топлива вырастет до двух евро» — депутат Кулбергс о новом «зеленом законе»

Важно 10:19

Важно 0 комментариев

Комиссия по народному хозяйству Сейма продолжает работу над законом об энергии для транспорта, который должен стимулировать использование зелёной энергии. Однако, по оценке депутатов и отраслевых экспертов, экологические цели могут обернуться серьёзными расходами для автомобилистов.

Читать

В Сингапуре мошенников будут пороть розгами

Всюду жизнь 10:13

Всюду жизнь 0 комментариев

Сингапур устал от «великой интернет-аферной лихорадки»  и решил лечить её по-старинке. Теперь за онлайн-мошенничество там положено не только тюрьма, но и розги — от шести до двадцати четырёх ударов.

Читать

80% латвийских семей страдают от роста цен на продукты

Важно 10:11

Важно 0 комментариев

Рост цен на продукты питания в Латвии затронул почти 80% домохозяйств, свидетельствуют данные исследования банка Citadele и агентства Norstat. Каждый четвёртый респондент признал, что ему пришлось отказаться от привычных продуктов, а менее 20% опрошенных заявили, что не заметили изменений в расходах.

Читать

В Риге пропала 16-летняя Русалина Матулевич

Важно 10:02

Важно 0 комментариев

Сотрудники Государственной полиции Рижского регионального управления (Северное управление) разыскивают без вести пропавшую Русалину Матулевич, 2009 года рождения.

Читать

Аудиторы бьют тревогу: укрепление границы буксует

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

Работы по укреплению восточной границы Латвии требуют срочных улучшений, предупреждает Государственный контроль в своём отчёте. Аудиторы выявили риски и задержки в реализации проекта «Балтийская оборонительная линия», включая отсутствие эффективной координации между министерствами. Документ был подготовлен в рамках проверки «Соответствует ли укрепление восточной границы плану?», окончание которой ожидается в 2026 году.

Читать