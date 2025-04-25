«Рига не село, где жилой дом можно превратить в агитацию»: Мэр Риги лично решил запретить Росликова

Причиной для недовольства нынешнего мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") стала наружная реклама политической партии "Стабильности!". Нужно отметить, что она размещена не где-нибудь на случайном месте в городе, а на фасаде здания, где на первом этаже расположен главный офис политической силы в Риге.

В социальной сети Х мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что "Рига — не село, где жилой дом можно превратить в агитационную вывеску в период предвыборной гонки". Он отмечает, что стройуправа начала проверку, чтобы оценить правомерность размещения вывески политической партии на фасаде здания.

- Мэра города взбесила смелая реклама партии «Стабильности!» в центре города. Вилнис Кирсис, судя по всему, дал приказ Рижской стройуправе найти повод снять вывеску с офиса нашей партии, - прокомментировал Алексей Росликов, депутат Сейма и лидер партии "Стабильности", в ответ на претензию, прозвучавшую со стороны градоначальника.

Алексей Росликов и допускает, что против него в политической борьбе, возможно, применяется административный ресурс. - Интересное использование власти, но сейчас, судя по всему, такой период.