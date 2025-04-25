«Рига не село, где жилой дом можно превратить в агитацию»: Мэр Риги лично решил запретить Росликова

Noteikumi rakstīti visiem, arī Rosļikovam. Rīga nav sādža, kur nesaskaņojot ar mājas iedzīvotājiem un pretēji saistošiem noteikumiem priekšvēlēšanu skurbumā var dzīvojamo māju pārtaisīt par āģitācijas ekspozīciju. Būvvalde pēc iedzīvotāju sūdzibas ir uzsākusi pārbaudi. pic.twitter.com/bXGJQhZFE7— Vilnis Ķirsis (@VilnisKirsis) April 25, 2025
Причиной для недовольства нынешнего мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") стала наружная реклама политической партии "Стабильности!". Нужно отметить, что она размещена не где-нибудь на случайном месте в городе, а на фасаде здания, где на первом этаже расположен главный офис политической силы в Риге.
В социальной сети Х мэр Риги Вилнис Кирсис заявил, что "Рига — не село, где жилой дом можно превратить в агитационную вывеску в период предвыборной гонки". Он отмечает, что стройуправа начала проверку, чтобы оценить правомерность размещения вывески политической партии на фасаде здания.
- Мэра города взбесила смелая реклама партии «Стабильности!» в центре города. Вилнис Кирсис, судя по всему, дал приказ Рижской стройуправе найти повод снять вывеску с офиса нашей партии, - прокомментировал Алексей Росликов, депутат Сейма и лидер партии "Стабильности", в ответ на претензию, прозвучавшую со стороны градоначальника.
Алексей Росликов и допускает, что против него в политической борьбе, возможно, применяется административный ресурс. - Интересное использование власти, но сейчас, судя по всему, такой период.