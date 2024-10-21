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РФ не вернула Украине тело погибшей в плену журналистки

© Deutsche Welle 21 октября, 2024 15:06

Мир

Тело погибшей в российском плену журналистки Виктории Рощиной не было возвращено в Украину в рамках последнего обмена военнопленными, сообщила украинская сторона.

Россия не передала Украине тело журналистки Виктории Рощиной в рамках последнего обмена военнопленными несколько дней назад. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил изданию "Суспiльне" представитель украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

"Именно 18-го числа тело Виктории передано в рамках репатриации (тела - Ред.) не было. Координационный штаб делает все возможное и невозможное для того, чтобы мы смогли получить все ответы на вопросы, которые всех в нашем обществе волнуют", - сказал Яценко. Он добавил, что возвращение тела Рощиной полностью "зависит от противоположной стороны".

Представитель Координационного штаба также отметил, что затягивание передачи тела Рощиной может объясняться тем, что российская сторона пытается скрыть "следы вероятного преступления". Вместе с тем пока рано говорить о причине смерти журналистки, в частности о вероятных пытках, указал Яценко. 

Смерть Рощиной в российском плену

Смерть украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной, которая в августе 2023 года пропала без вести на оккупированной территории, а затем оказалась на территории РФ, подтвердили 10 октября.

Ранее семья журналистки получила письмо от министерства обороны РФ о том, что та умерла еще 19 сентября - во время этапирования из Таганрога в Москву. В этом же письме говорилось, что тело Рощиной передадут Украине "в рамках обмена телами задержанных лиц", который и состоялся 18 октября.

С февраля 2022 года Рощина публиковала материалы о военных действиях на востоке и юге Украины. В частности, репортажи из оккупированного Энергодара о захвате силами РФ Запорожской атомной электростанции. Она сотрудничала с рядом украинских СМИ - "Суспільне", "Украинской правдой" и "Радио Свобода". В 2022 году Рощина получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике" за репортажи о полномасштабном вторжении России в Украину.

ЕС требует расследовать обстоятельства смерти Рощиной

Европейская служба внешних дел (ЕСВС) призвала к немедленному проведению независимого расследования для выяснения обстоятельств смерти украинской журналистки. "ЕС по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися преследованиями, запугиваниями и насилием со стороны России в отношении журналистов и работников СМИ, освещающих события в зонах боевых действий и на линии фронта", - говорится в сообщении.

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