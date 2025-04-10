-То, что правительство США делает сегодня, — это стоп-кран реализации концепции глобализма. Глобализм был идеологией, которая разрушала не только экономические, но и географические, национальные границы.

Глобализм разрушал структуры и ментальные основы любой нации. Это понимают только те, кто видит связь между литовскими молочными продуктами на полках наших магазинов RIMI/Maxima и массовой ликвидацией сельских школ в сельской Латвии.

Народ Соединенных Штатов наконец осознал, что глобализм не выгоден даже им, стране, которая придумала и распространила эту идеологию.

В долгосрочной перспективе это невыгодно ни одной нации, поскольку приведет к ее исчезновению. И первыми в этом ряду стоят малочисленные народы (см. демографические таблицы Латвии).

Левые глобалисты по всему миру (особенно в СМИ) сейчас неадекватно психуют, катаются по земле от гнева и тому подобного. Конечно. Потому что их план рухнул.