Reuters: США впервые отправят оружие Украине по указу Трампа

Президент США Дональд Трамп впервые воспользуется президентскими полномочиями, чтобы отправить Украине новую партию оружия без одобрения Конгресса США. Об этом сообщило в четверг, 10 июля, агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп использует президентское право PDA

По словам собеседников агентства, Трамп использует право PDA (Presidential Drawdown Authority) для отправки Украине вооружений президентским указом, одобрение Конгресса для этого не нужно. Объем выделяемого пакета помощи составит около 300 млн долларов. В него могут войти ракеты для комплексов Patriot, снаряды GMLRS для систем HIMARS и наступательные ракеты средней дальности.

7 июля Трамп сообщил, что США поставят Украине больше оружия, в основном оборонительного. "Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары", - сказал тогда республиканец.

К механизму PDA часто прибегал Байден

Президентскими указами PDA для поддержки Украины постоянно пользовался предшественник Трампа Джо Байден. До сих пор администрация Трампа отправляла только вооружения, которые были одобрены Байденом.

Согласно данным Конгресса США за октябрь 2024 года, с августа 2021 года в рамках PDA были осуществлены 68 поставок оружия для ВСУ. Конгресс одобрил увеличение суммы PDA с базовых 100 млн долларов в год до 11 млрд в 2022, 14,5 млрд в 2023 и 7,8 млрд долларов в 2024 налоговом годах.

По информации Reuters, сейчас у властей США остаются 3,86 млрд долларов на помощь Украине, выделенных в рамках PDA Байдена. Последний транш в 500 млн долларов демократ одобрил 9 января 2025 года.