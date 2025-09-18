Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Reuters: США впервые отправят оружие Украине по указу Трампа

© Deutsche Welle 18 сентября, 2025 09:19

Мир

Дональд Трамп впервые использует право PDA для отправки Украине оружия президентским указом без одобрения Конгресса США, сообщает агентство Reuters. Этот механизм ранее часто применял Джо Байден.

Президент США Дональд Трамп впервые воспользуется президентскими полномочиями, чтобы отправить Украине новую партию оружия без одобрения Конгресса США. Об этом сообщило в четверг, 10 июля, агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп использует президентское право PDA

По словам собеседников агентства, Трамп использует право PDA (Presidential Drawdown Authority) для отправки Украине вооружений президентским указом, одобрение Конгресса для этого не нужно. Объем выделяемого пакета помощи составит около 300 млн долларов. В него могут войти ракеты для комплексов Patriot, снаряды GMLRS для систем HIMARS и наступательные ракеты средней дальности.

7 июля Трамп сообщил, что США поставят Украине больше оружия, в основном оборонительного. "Мы должны это сделать. Они должны иметь возможность защищать себя. Сейчас по ним наносят очень мощные удары", - сказал тогда республиканец.

К механизму PDA часто прибегал Байден

Президентскими указами PDA для поддержки Украины постоянно пользовался предшественник Трампа Джо Байден. До сих пор администрация Трампа отправляла только вооружения, которые были одобрены Байденом.

Согласно данным Конгресса США за октябрь 2024 года, с августа 2021 года в рамках PDA были осуществлены 68 поставок оружия для ВСУ. Конгресс одобрил увеличение суммы PDA с базовых 100 млн долларов в год до 11 млрд в 2022, 14,5 млрд в 2023 и 7,8 млрд долларов в 2024 налоговом годах.

По информации Reuters, сейчас у властей США остаются 3,86 млрд долларов на помощь Украине, выделенных в рамках PDA Байдена. Последний транш в 500 млн долларов демократ одобрил 9 января 2025 года.

Обновлено: 15:20 18.09.2025
Резекне: презентация нового СПА

Новости Латвии 15:10

Новости Латвии 0 комментариев

СПА-комплекс Резекне, о котором в Латвии не писал только ленивый, 11 сентября распахнул двери всех своих трех этажей. Правда, пока это сделано для узкого круга гостей — потенциальных инвесторов, бизнесменов, дипломатов и специалистов туризма Европы. 

Читать
Загрузка

Стройка века: что творится за забором Rail Baltica? (ФОТО)

Важно 15:06

Важно 0 комментариев

Весной компания Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL), ответственная за Rail Baltica в Латвии, объявила о возобновлении работ по строительству нового здания Рижского центрального вокзала. Работы идут с переменным успехом, но уже сейчас можно заметить заметное оживление на строительной площадке. Что же изменилось за полгода?

Читать

Бесконечный курорт и праздник — за наш счёт: Pietiek о порядках в госуправлении

Важно 15:02

Важно 0 комментариев

"Это история о двух молодых людях, которые, будучи на пути к получению степени бакалавра, решили начать зарабатывать сами, а не жить за счет родителей. Одна из них – назовем ее Рита – приняла вызов начать работать в сфере активных продаж, привлекая клиентов для второго уровня пенсионного обеспечения в кредитную организацию, где доход зависит от того, сколько клиентов удается привлечь. Второй – назовем его Андреем – сразу нацелился на государственную службу и гарантированную зарплату, правда, не слишком большую, поступающую на счет каждый месяц в определенную дату, - так начинается рассказ Pietiek о порядках, царях в среде латвийской бюрократии.

Читать

Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

Новости Латвии 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

Министр образования и науки Даце Мелбарде («Новое единство») заявила агентству LETA, что сохранение слишком раздробленной сети средних школ создает большой риск того, что интересы детей будут ущемлены.

Читать

В Риге выступит популярный певец Димаш Кудайберген

История и культура 14:48

История и культура 0 комментариев

12 декабря на сцене арены «Xiaomi» с большим концертом «Stranger» выступит популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген, сообщает портал balticevents.info.

Читать

Сегодня были отменены 13 автобусных рейсов из Риги и в столицу

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Два пассажирских перевозчика, ссылаясь на нехватку водителей, сегодня отменили 13 региональных автобусных рейсов до Риги, свидетельствует информация на сайте Автотранспортной дирекции (АТД).

Читать

Ищите хорошее место работы? Посмотрите в сторону Mēness aptieka!

Новости партнеров 14:34

Новости партнеров 0 комментариев

В четвертый раз Mēness aptieka получила заключение международной программы Best Places to Work («Лучшие места работы»).

Читать