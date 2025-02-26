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Решено наказать, но вот за что — пока не очень понятно: итоги дебатов в Рижской думе

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 15:53

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LETA

Сегодня в Рижской думе слушалось дисциплинарное дело против директора Рижского агентства инвестиций и туризма (РАИТ) Фредиса Быкова (на фото). В ходе аудита, проведенного столичным самоуправлением в Рижском агентстве инвестиций и туризма,  констатированы нарушения, ранее выяснило агентство ЛЕТА.

С учетом того, что решения в отношении муниципальных агентств может принимать только дума, в том числе о возбуждении дисциплинарного дела против руководителя РАИТ, в среду в 13:00 было созвано внеочередное заседание думы, так как решение должно быть принято в течение месяца.

"Заседание длилось практически полтора часа с небольшим перерывом. Были достаточно жаркие дебаты, было много вопросов к исполнительному директору и его команде, - рассказал press.lv оппозиционный депутат думы Андрей Каменецкий. -  Вопросы были очень технические, но решение было принять очень сложно. Во-первых, потому что для депутатов было предоставлено информации в размере практически ста страниц, которую надо было изучить меньше, чем за час.

Во-вторых, очень технические данные, ссылки на разные законы, которые не всем понятны, кто не юрист.

Ну и в-третьих, не было понятно, в чем же заключается нарушение господина Быкова. В итоге голосование прошло успешно, то есть неуспешно для Быкова, поскольку 25 депутатов проголосовали за возбуждение дела, 13 воздержалось и один был против.

Многие депутаты не голосовали. Мотивация была такая, что в общем решение понятно, понятно почему вы хотите возбудить дисциплинарное дело, но абсолютно непонятно, почему вы не возбуждали дисциплинарные дела по всем тем нарушениям, о которых говорили депутаты и оппозиции в течение последних пяти лет. Перетрата денег, передача собственности, различные дорогостоящие проекты с сомнительной целесообразностью, на все эти вопросы ответов никто не получил, потому что, как сказал нам главный юрист Думы, важен контекст. На этом мы остановились".

Как сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Риги Янис Ланге, в 2024 году столичное управление аудита и ревизий начало плановую проверку в Рижском агентстве инвестиций и туризма, которая завершилась 6 февраля этого года. Заключение управления аудита и ревизий направлено в юридическое управление на проверку достаточности оснований для принятия решения о возбуждении дисциплинарного дела.

Ланге 21 февраля получил сообщение от юридического управления о том, что есть основания провести оценку ответственности руководителя РАИТ Фредиса Быкова. С учетом того, что решения в отношении муниципальных агентств может принимать только дума, в том числе о возбуждении дисциплинарного дела против руководителя РАИТ, в среду в 13:00 созвано внеочередное заседание думы, так как решение должно быть принято в течение месяца.

Как пояснил Ланге, если дума примет решение о возбуждении дисциплинарного дела, предстоит сформировать комиссию по его рассмотрению, которая до 4 марта должна принять решение о возможном применении к Быкову дисциплинарного взыскания.

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