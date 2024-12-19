Рейтинги: обозначился лидер русских партий! Реклама Редакция PRESS 19 декабря, 2024 14:24 Реклама

Исходя из рейтингов политических партий центра SKDS за ноябрь, можно сделать несколько выводов. В частности - о том, что окончательно оформился лидер среди партий, которые заинтересованы в русскоязычном избирателе.

Определенные изменения произошли в тройке лидеров. Однако для читателя, несомненно, более интересна информация о той части политических партий, которые учитывают интересы русскоязычных избирателей страны.

Итак, если бы выборы происходили сегодня, то, с учетом той части электората, которая пока не определилась с выбором, лидером рейтингов становится партия «Стабильности!» с 8%.

За ней идет «Согласие» с 6,1%.

Рейтинг «Суверенной власти» составляет 3,5%, что не дает ей на сегодня шанс быть избранной в парламент.

Наименьший показатель в этой группе партий — у Русского союза Латвии с их брэндом Pamats.lv: всего 0,8%.

Все более актуальным становится вопрос: кто сможет объединить усилия всех партий и создать новую силу, способную взять власть как в Риге, так и в стране?

Андрей АНТОНОВ