Рейтинги: обозначился лидер русских партий!
Исходя из рейтингов политических партий центра SKDS за ноябрь, можно сделать несколько выводов. В частности - о том, что окончательно оформился лидер среди партий, которые заинтересованы в русскоязычном избирателе.
Определенные изменения произошли в тройке лидеров. Однако для читателя, несомненно, более интересна информация о той части политических партий, которые учитывают интересы русскоязычных избирателей страны.
Итак, если бы выборы происходили сегодня, то, с учетом той части электората, которая пока не определилась с выбором, лидером рейтингов становится партия «Стабильности!» с 8%.
За ней идет «Согласие» с 6,1%.
Рейтинг «Суверенной власти» составляет 3,5%, что не дает ей на сегодня шанс быть избранной в парламент.
Наименьший показатель в этой группе партий — у Русского союза Латвии с их брэндом Pamats.lv: всего 0,8%.
Все более актуальным становится вопрос: кто сможет объединить усилия всех партий и создать новую силу, способную взять власть как в Риге, так и в стране?
Андрей АНТОНОВ