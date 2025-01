Кто озвучил кота в знаменитом мультфильме «Поток»: рабочий момент (ВИДЕО)

На днях режиссер мультфильма Гинтс Зилбалодис сообщил прелюбопытный факт о главном герое фильма. И выложил ролик в сети Х: идёт работа над озвучиванием мультфильма.

Как оказалось, черного кота озвучивает вовсе не актёр. И даже не схожий кот по масти, а - рыжий!

Разница масти не помешала, впрочем, рыжему коту передать всю глубину роли.

Был ли награжден рыжий кот за успешное исполнение роли, не сообщается. Но, судя по видео, на жизнь он явно не жалуется...

В своих предыдущих постах режиссер рассказал о работе над озвучкой других персонажей. И показал на видео о том, как проходила работа над мультфильмом...

Capybara and Lemur!

And also the incredible sound designer of Flow - @gurwal pic.twitter.com/h78bZn30yL