На это ее подтолкнул следующий пост в соцсетях латвийского старовера, предки которого жили в Латвии еще в 1743 году: «Я — потомок латвийских староверов. К настоящему моменту нашел своих предков, начиная с 1743 и 1766 годов. И они родились в Риге! И как староверы платили налоги вдвойне. И ничего! Так мы были, есть и будем сильнее»!

Ланга отреагировала:

«Представляем иллюстрацию истоков рашизма и русской психологии! Сначала они бегут от своего царя и, рыдая, просят убежища на территории Латвии, пользуются добротой латышского народа и начинают там жить, а потом сообщают, «что мы тут были, есть и будем сильнее»... Доказательство того, что для русского человека лучше всего было бы вернуться на родину, в семью, где староверы больше не подвергаются преследованиям. #AtkrieviskoLatvia Естественный враг воробья — кошка. А кто это для латыша?», - спрашивает она.

Далее «дерусификатор продолжает мысль, задаваясь вопросом: «Как думаете, следует ли ввести в Латвии отдельный налог для исторических колонистов и приезжих?»