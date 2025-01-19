Мэра Огре в премьеры, Лангу в министры культуры: кого видит у власти режиссер Херманис

Вот что он пишет:

"Вообразим на миг, что с завтрашнего дня управление Латвией возьмет на себя, например, следующая команда:

- президент Петерис Спрогис

- премьер Эгил Хелманис

- министр финансов Гунтарс Витолс

- министр обороны Янис Гарисонс

- министр экономики Арманд Брокс

- министр культуры Лиана Ланга

и в таком духе.

Так вот, аналогично радикальные перемены по оздоровлению общества с завтрашнего дня начнутся в США. А потом - много где еще в мире.

Здравый смысл возвращается. Эра левых импотентов закончилась.

Кроме Европы, которая задержалась. Европа, до XX века бывшая авангардом мировых идей и технологий, за последние 50 лет остальному миру не дала ничего и, соответственно, безнадежно отстала. Европа отдана старомодным леволиберальным сектантам, умеющим только красиво говорить и портить все, за что они берутся.

С завтрашнего дня у остального мира начнутся новые времена.

Только спокойствие - Латвии ничто подобное не грозит.

Ибо латвийское общество заслужило именно такое управление, какое у него есть на данный момент, и никакого другого ему не положено".

Откликов на этот пост уже много. Вот некоторые из них:

- Пока в Латвии будет возможность подчинять, запугировать и покупать СМИ, ничего не изменится.

- Если бы вы только знали, что за человек Эгил. И его в премьеры, серьезно? Ужас. Огрский Лукашенко.

- Э. Хелманис уже одному парторгу-коммунисту, основателю колхоза в Лиелварде, воспользовавшись своей властью, поставил памятник. Человека, выкинутого из земессардзе, бесчисленное множество раз судившегося. Ни в коем случае.

- А Алвиса Херманиса - в министры правды! Тогда счастье будет полным!

- Американец БЫЛ. Араб ЕСТЬ. Якутку - В БУДУЩЕМ.

- Погоди-ка. Кто такой Петерис Спрогис? Пастор? Из "Согласия"? Нет, спасибо.

- Культуры - Лиана Ланга? О боже мой.