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«Сказали ехать умирать домой!» Пенсионерка настроена подать в суд из-за отношения врачей

Редакция PRESS 21 января, 2025 15:57

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Гуните в октябре прошлого года начали беспокоить боли в животе и поднялась температура, из-за чего она решила вызвать скорую помощь. В итоге женщину доставили в Университетскую клиническую больницу имени Паула Страдыня. И там, по словам пациентки, она почувствовала себя беспомощной. Теперь она решительно настроена подать в суд на Университетскую клиническую больницу имени Страдиня. Историю женщины рассказывает программа Bez Tabu. 

Три года назад у Гуниты обнаружили опухоль в матке, которую удалось удалить. В начале прошлого года опухоль начала прогрессировать, и она обратилась в больницу, где также успешно провели операцию. Учитывая, что она является пациенткой с онкологическим диагнозом, в октябре 2024 года ее направили в отделение паллиативной помощи  Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня.

Женщина вспоминает, что врач сначала решил сделать компьютерную томографию, но потом передумал и провел рентген. Гунита считает, что на компьютерной томографии сразу было бы видно, что с ней не так. Гунита несколько дней провела в больнице, и, по ее словам, чувствовала, как медленно угасает.

– В больнице мне давали антибиотики и обезболивающие. Я становилась все слабее. Я говорила, чтобы посмотрели, что у меня с животом, потому что чувствовала, что что-то не в порядке. Через несколько дней пришла врач и сказала, что самостоятельно сделает компьютерную томографию, потому что, как я поняла, заведующая отделением этого не разрешала. Сразу же были собраны все врачи, и меня повезли на операцию. За пять дней скопился гной, потому что произошел разрыв кишечника, – Гунита признает, что чувствовала себя беспомощной.

Гуните сделали операцию, но, по словам женщины, после операции рана на животе не была зашита. Если изначально опухоль была видна лишь слегка, то теперь она увеличилась, и в таком состоянии ее оставили. Женщина не понимает, почему опухоль не удалили. Также Гунита считает, что если бы операцию провели сразу, ее состояние, возможно, было бы лучше. Сейчас ей сказали, что ничего уже сделать нельзя.

Гунита также недовольна отношением врачей.

– Сначала врач сказал, что я проведу Рождество в больнице, но затем передумал и сказали ехать умирать домой. Потом он несколько раз приходил и спрашивал, что я обо всем этом думаю, – Гунита не понимает поведения врачей.

Инспекция здравоохранения призывает пациентку обратиться в медицинское учреждение с просьбой объяснить ход и последовательность лечения. Если ответы больницы не развеют ее сомнения, Гунита может написать заявление в инспекцию.

Никто из сотрудников больницы не выступил перед камерой. Объяснение дала представитель больницы Эвия Милейко по телефону.

– Мы понимаем сложное состояние пациентки и ее беспокойство по поводу лечения. В тяжелых случаях заболевания у пациентов и их близких нередко возникают вопросы и эмоциональные переживания, и это понятно. Пациентка была госпитализирована с жалобами на боли в животе и повышенную температуру. В анамнезе пациентки – прогрессирующее онкологическое заболевание, – сообщила Эвия Милейко, представитель Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня.

Она объясняет, что с учетом клинического состояния пациентки и срочности ситуации врачи провели необходимые обследования и начали соответствующее лечение: терапию внутривенными растворами, введение антибиотиков широкого спектра действия и обезболивающих препаратов, а также мониторинг жизненно важных функций. Диагностические исследования проводились постепенно, начиная с рентгенографии, которая является часто используемым, быстрым и эффективным методом обследования в неотложных ситуациях.

Представитель больницы отмечает, что нарушений со стороны врачей не выявлено, они действовали в соответствии с состоянием пациентки.

– Лечение, начатое в отделении неотложной медицины, было эффективным, и на следующий день пациентку госпитализировали в стационарное отделение для продолжения лечения и дополнительного обследования – проведения компьютерной томографии и динамической повторной оценки состояния. Во время пребывания в отделении состояние пациентки неоднократно пересматривалось. Проведены дополнительные обследования, а по результатам томографии привлечены ответственные специалисты. Пациентке была проведена лапаротомия и назначено дальнейшее лечение в соответствии с состоянием. На протяжении всего лечения пациентка находилась под постоянным наблюдением медицинского персонала, и ей предоставлялись разъяснения по поводу проводимых обследований и дальнейших действий, – отметила Эвия Милейко.

Она признает, что ситуация крайне тяжелая для пациентки и ее семьи как в эмоциональном, так и в физическом плане. Несмотря на все усилия медицинского персонала, возможности лечения при прогрессирующих онкологических заболеваниях бывают ограничены. Представители больницы готовы к дальнейшему сотрудничеству с пациенткой и ее семьей, чтобы предоставить дополнительную информацию и ответы на вопросы.

На данный момент Гунита готовится подать в суд на больницу, так как считает, что в ее лечении были допущены серьезные ошибки.

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