Неудобный жест Илона Маска: миллиардер выступил с комментарием

Значительное количество мировых СМИ также вышли с заголовками: "Илон Маск использовал гитлеровское приветствие"; "Илон Маск зиганул" и т.д. Однако СМИ отмечают, что у этого жеста могут быть и другие значения. Например, скауты используют салют Беллами — во время принесения клятвы флагу США они поднимают правую руку к груди, а потом резко вскидывают ее по направлению к флагу.

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ilon mask veia el polònia pic.twitter.com/oUPoDmk1MI — v. (@vgiadas) January 20, 2025

«Мое сердце с вами», — объяснил свой жест миллиардер.

«Честно говоря, им нужны грязные уловки получше. Нападки, что «все Гитлеры», таак надоели», — написал позже Маск в Твиттере/X.