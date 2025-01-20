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У нас меньше денег, поэтому продукты дороже: парадоксальное объяснение эксперта (1)

Редакция PRESS 20 января, 2025 14:13

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TV24

Гостем очередного выпуска программы «Uz līnijas» («На линии») на телеканале TV24  стал Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, которому зрители, первым дело, задали вопрос: «Почему в Латвии продукты стоят дороже, чем в соседних странах?».

«Первая причина в том, что у нас очень маленький рынок», — объясняет Крузитис.

По его словам, уровень покупательной способности латышей, литовцев и эстонцев существенно различается: «Это означает, что наша налоговая система оставляет нашим резидентам меньше денег, чем остаётся у литовцев или эстонцев».

В качестве второй причины эксперт назвал эффективность производства: «Как-то так получилось, что у нас есть несколько очень хороших переработчиков и производителей, но в основном средние и мелкие производители, которые объективно не могут производить много, и поэтому производство однозначно будет дороже.

Именно эти обстоятельства определяют, почему латвийские продукты немного дороже. Если посмотреть на Литву, то у них есть три крупных флагмана — крупные молочные заводы, которые работают на Европу. В Латвии таких практически нет. До сих пор наше экономическое или деловое мышление было таковым, что мы не могли вырасти», - объясняет Крузитис.

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