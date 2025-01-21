Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Января Завтра: Agne, Agnese, Agnija
Доступность

Совет airBaltic ушел в отставку в полном составе: собрание акционеров одобрило

© LETA 21 января, 2025 20:57

Важно 0 комментариев

Во вторник на общем собрании акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" акционеры приняли к сведению достигнутую в понедельник, 20 января, договоренность о прекращении договора полномочий с председателем совета "airBaltic" Клавсом Васксом и членами совета Каспарсом Озолиньшем и Андрисом Лиепиньшем, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Задача министерства - обеспечить непрерывность деятельности "airBaltic" и ответственный переход руководства компании, как это предусмотрено взаимным соглашением с действующим советом, который продолжит выполнять свои обязанности до следующего собрания акционеров.

Ожидается, что новый состав совета будет назначен на следующем собрании акционеров 11 февраля этого года.

Министерство начало отбор нового состава совета, чтобы обеспечить продолжение текущих процессов и поддержать стратегические цели "аirBaltic".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Глава Генштаба армии Израиля объявил об отставке

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Генерал израильской армии Герци Халеви подал прошение об отставке в связи с "провалом" ЦАХАЛ при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По той же причине уходит и отвечающий за сектор Газа генерал Ярон Финкельман, сообщает Deutsche Welle.

Генерал израильской армии Герци Халеви подал прошение об отставке в связи с "провалом" ЦАХАЛ при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По той же причине уходит и отвечающий за сектор Газа генерал Ярон Финкельман, сообщает Deutsche Welle.

Читать

Реформа спустя 20 лет бездействия: стали ли лекарства для пенсионеров дешевле?

Новости Латвии 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

Новая модель стоимости лекарств, которая вступила в силу с января этого года, была призвана сделать медикаменты дешевле для латвийцев. В том числе для пенсионеров, для которых лекарства являются важной графой расходов. Тем не менее, организации сениоров указывают на то, что часть пенсионеров все еще приобретают их с большими трудностями, сообщает Латвийское радио 4.

Новая модель стоимости лекарств, которая вступила в силу с января этого года, была призвана сделать медикаменты дешевле для латвийцев. В том числе для пенсионеров, для которых лекарства являются важной графой расходов. Тем не менее, организации сениоров указывают на то, что часть пенсионеров все еще приобретают их с большими трудностями, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

Хозяйка в ванной, а муж спит: дерзкие ограбления квартир в Юрмале

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

Читать

Обещала латвийцам райский отдых: горе-туроператор причинила ущерб клиентам на 200 000 евро

ЧП и криминал 20:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение в организации фиктивных поездок женщине, причинившей клиентам ущерб на сумму около 200 000 евро, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение в организации фиктивных поездок женщине, причинившей клиентам ущерб на сумму около 200 000 евро, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

Читать

Корень проблемы лежит в прошлом: еще один эксперт объяснил высокие цены на продукты

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

Читать

Убийство семилетней Юстины: обвиняемым родителям девочки предоставлено последнее слово в суде

ЧП и криминал 19:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Латгальский районный суд в Даугавпилсе во вторник продолжил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой. На заседании обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Латгальский районный суд в Даугавпилсе во вторник продолжил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой. На заседании обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Читать