Хозяйка в ванной, а муж спит: дерзкие ограбления квартир в Юрмале

Утром 15 января Государственная полиция получила информацию о краже в микрорайоне Слока в Юрмале.

Пока хозяйка квартиры находилась в ванной, а её муж спал, вор вошёл в незапертую квартиру. Женщина вышла из ванной и заметила злоумышленника, который, увидев её, сбежал. Позже выяснилось, что мужчина успел украсть мобильный телефон.

Через несколько часов полиция получила информацию о грабеже в другой квартире в том же микрорайоне Слока. Согласно полученной информации, тот же мужчина вошёл в незапертую квартиру, ударил женщину по лицу и похитил 55 евро.

Оперативно отреагировав, сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого — мужчину 1988 года рождения. Во время задержания выяснилось, что украденные 55 евро он успел потратить на покупку наркотиков. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности. 17 января ему была избрана мера пресечения — арест.

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 175 Уголовного закона, а именно за кражу, совершённую с проникновением в квартиру. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с конфискацией имущества или без неё.

Также возбуждено ещё одно уголовное дело по части второй статьи 176 Уголовного закона, а именно за грабёж, совершённый с проникновением в квартиру. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без неё и с пробационным надзором на срок до трёх лет.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.