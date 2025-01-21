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Хозяйка в ванной, а муж спит: дерзкие ограбления квартир в Юрмале

Редакция PRESS 21 января, 2025 20:23

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15 января мужчина проник в две незапертые квартиры в Юрмале. Украденное он потратил на покупку наркотиков, сообщает Государственная полиция.

Утром 15 января Государственная полиция получила информацию о краже в микрорайоне Слока в Юрмале.

Пока хозяйка квартиры находилась в ванной, а её муж спал, вор вошёл в незапертую квартиру. Женщина вышла из ванной и заметила злоумышленника, который, увидев её, сбежал. Позже выяснилось, что мужчина успел украсть мобильный телефон.

Через несколько часов полиция получила информацию о грабеже в другой квартире в том же микрорайоне Слока. Согласно полученной информации, тот же мужчина вошёл в незапертую квартиру, ударил женщину по лицу и похитил 55 евро.

Оперативно отреагировав, сотрудники полиции вскоре задержали подозреваемого — мужчину 1988 года рождения. Во время задержания выяснилось, что украденные 55 евро он успел потратить на покупку наркотиков. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности. 17 января ему была избрана мера пресечения — арест.

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 175 Уголовного закона, а именно за кражу, совершённую с проникновением в квартиру. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, кратковременного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или штрафа с конфискацией имущества или без неё.

Также возбуждено ещё одно уголовное дело по части второй статьи 176 Уголовного закона, а именно за грабёж, совершённый с проникновением в квартиру. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без неё и с пробационным надзором на срок до трёх лет.

Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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Совет airBaltic ушел в отставку в полном составе: собрание акционеров одобрило

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Во вторник на общем собрании акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" акционеры приняли к сведению достигнутую в понедельник, 20 января, договоренность о прекращении договора полномочий с председателем совета "airBaltic" Клавсом Васксом и членами совета Каспарсом Озолиньшем и Андрисом Лиепиньшем, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

Во вторник на общем собрании акционеров латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" акционеры приняли к сведению достигнутую в понедельник, 20 января, договоренность о прекращении договора полномочий с председателем совета "airBaltic" Клавсом Васксом и членами совета Каспарсом Озолиньшем и Андрисом Лиепиньшем, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве сообщения.

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Глава Генштаба армии Израиля объявил об отставке

Важно 20:39

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Генерал израильской армии Герци Халеви подал прошение об отставке в связи с "провалом" ЦАХАЛ при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По той же причине уходит и отвечающий за сектор Газа генерал Ярон Финкельман, сообщает Deutsche Welle.

Генерал израильской армии Герци Халеви подал прошение об отставке в связи с "провалом" ЦАХАЛ при отражении атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. По той же причине уходит и отвечающий за сектор Газа генерал Ярон Финкельман, сообщает Deutsche Welle.

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Реформа спустя 20 лет бездействия: стали ли лекарства для пенсионеров дешевле?

Новости Латвии 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

Новая модель стоимости лекарств, которая вступила в силу с января этого года, была призвана сделать медикаменты дешевле для латвийцев. В том числе для пенсионеров, для которых лекарства являются важной графой расходов. Тем не менее, организации сениоров указывают на то, что часть пенсионеров все еще приобретают их с большими трудностями, сообщает Латвийское радио 4.

Новая модель стоимости лекарств, которая вступила в силу с января этого года, была призвана сделать медикаменты дешевле для латвийцев. В том числе для пенсионеров, для которых лекарства являются важной графой расходов. Тем не менее, организации сениоров указывают на то, что часть пенсионеров все еще приобретают их с большими трудностями, сообщает Латвийское радио 4.

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Обещала латвийцам райский отдых: горе-туроператор причинила ущерб клиентам на 200 000 евро

ЧП и криминал 20:16

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение в организации фиктивных поездок женщине, причинившей клиентам ущерб на сумму около 200 000 евро, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

Государственная полиция обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить обвинение в организации фиктивных поездок женщине, причинившей клиентам ущерб на сумму около 200 000 евро, сообщила агентству LETA старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

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Корень проблемы лежит в прошлом: еще один эксперт объяснил высокие цены на продукты

Важно 20:11

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«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

«Вся эта дискуссия немного странная, потому что очевидно, что попытки регулировать цены в принципе не могут привести ни к каким положительным результатам», — сказал Гиртс Рунгайнис, бизнесмен и член совета Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) в программе «Latvijas labums» на  телеканале TV24.

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Убийство семилетней Юстины: обвиняемым родителям девочки предоставлено последнее слово в суде

ЧП и криминал 19:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Латгальский районный суд в Даугавпилсе во вторник продолжил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой. На заседании обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Латгальский районный суд в Даугавпилсе во вторник продолжил рассмотрение уголовного дела об убийстве семилетней Юстины Рейниковой. На заседании обвиняемым было предоставлено последнее слово.

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