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Реформа спустя 20 лет бездействия: стали ли лекарства для пенсионеров дешевле?

Редакция PRESS 21 января, 2025 20:34

Новости Латвии 0 комментариев

Новая модель стоимости лекарств, которая вступила в силу с января этого года, была призвана сделать медикаменты дешевле для латвийцев. В том числе для пенсионеров, для которых лекарства являются важной графой расходов. Тем не менее, организации сениоров указывают на то, что часть пенсионеров все еще приобретают их с большими трудностями, сообщает Латвийское радио 4.

В Латвии пенсионеры не получают преимущества в очереди на государственные медицинские услуги — только в случае тяжелого состояния здоровья, как и другие жители. Однако есть медуслуги, которые для пожилых людей дешевле или бесплатны, рассказала представитель Национальной службы здоровья Байба Берзиня.

«Все же есть пара вещей, которые помогают сениорам. Одна из них — это сниженная стоимость визита к врачу. Например, визит к семейному врачу для других людей стоит два евро, а для сениоров — один евро. Снижена стоимость домашнего визита. Другая актуальная вещь — вакцинация. Для сениоров вакцина от гриппа стопроцентно оплачивается государством. Также важная вещь — лабораторные квоты для семейных врачей. На врачей, у которых больше пациентов-сениоров, выделено больше направлений на анализы».

Больше всего сениоров стоят в очереди на услуги гастроэнтеролога, ревматолога и эндокринолога. Однако представитель министерства отметила, что доступность этих специалистов в Латвии в целом низкая. Важным аспектом также является стоимость лекарств и объем государственной компенсации. В этом году вступила в силу новая модель наценок, которая в начале января вызвала бурные споры по поводу своей успешности. Однако директор департамента фармацевтики Министерства здравоохранения Инесе Каупере заявила, что стоимость лекарств в целом все же стала меньше.

«Реформа спустя 20 лет бездействия произошла, и принципы расчеты цен на лекарства были изменены. Были введены поправки параллельно всем тем улучшениям, которые были введены в 2024 году. Больше денег на систему компенсации лекарств, компенсируют не от 50%, а от 75% стоимости лекарств, расширен список диагнозов и лекарств».

Тем не менее, представитель Латвийской федерации пенсионеров Вия Брикмане обозначила ситуацию иначе.

«Я провела небольшое исследование, из 118 сениоров, которые получают среднюю пенсию, только 31 может позволить себе покупать лекарства особо не задумываясь. С затруднениями лекарства покупают 47 [сениоров], а 37 приобрести лекарства очень тяжело», — прокомментировала Брикмане.

В свою очередь, Инесе Каупере настаивала, что лишь небольшая часть медикаментов стала дороже.

«В этом случае нужно смотреть на конкретный пример, может быть так, что речь идет о лекарствах от астмы, то некоторые стали дороже, но это вопрос цены производителя. Для остальные лекарств, как компенсируемых, так и нет, цена обязательно должна была стать ниже», — сказала она.

Глава комиссии Андрис Берзиньш от Союза зеленых и крестьян призвал собрать все данные, чтобы в будущем обсуждать вопрос более предметно.

«Организации сениоров, вы могли бы собрать все эти примеры, с именами-фамилиями всех конкретных людей. Тогда можно было бы решать этот вопрос и понять, система ли это или не система, а просто индивидуальный случай. Вы бы очень помогли нам прийти к пониманию», — сказал Берзиньш.

С 1 января вступили в силу новые принципы образования цен на рецептурные лекарства, которые предусматривают снижение цен на самые дорогие препараты по рецептам на 15-20%. Впредь рецепты будут выдаваться в электронном виде, а выписать их смогут также медсестры и акушерки. Рецепты в бумажном формате будут выдаваться только в определенных случаях.

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