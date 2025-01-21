Глава Генштаба армии Израиля объявил об отставке

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви объявил, что подаст в отставку 6 марта 2025 года и передаст командование своему преемнику. "Армия под моим командованием не выполнила свою миссию по защите граждан Израиля, и моя ответственность за ужасную неудачу будет сопровождать меня всегда", - пояснил свое решение Халеви в письме министру обороны страны Исраэлю Кацу, которое во вторник, 21 января, распространили израильские СМИ. Кац выразил признательность Халеви. Имя преемника не называется.

57-летний генерал, который возглавляет израильский Генштаб с декабря 2022 года, отметил, что покидает свой пост в тот момент, когда израильские военные добиваются "значительных успехов", однако признал, что "не все" военные цели Израиля были достигнуты. Армия продолжит борьбу, чтобы разгромить ХАМАС и "обеспечить возвращение заложников", добавил он.

Вслед за Халеви об отставке объявил начальник Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман. В зоне ответственности его командования находились приграничные с сектором Газа районы на юге Израиля. Причиной этого решения Финкельман также назвал ответственность за неудачи ЦАХАЛ в преддверии нападения ХАМАС. Он добавил, что 7 октября 2023 года не выполнил свой долг по защите мирных жителей, атакованных террористами.

Как сообщило двумя днями ранее издание The Times of Israel со ссылкой на заявление крайне правой партии "Оцма ехудит" ("Еврейская сила"), в отставку подал лидер партии, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Он обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в том, что он "перешел все идеологические красные линии", назвав сделку с ХАМАС "полной победой терроризма".

Свои посты оставили также однопартийцы Бен-Гвира - министр наследия Амихай Элиягу и министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Кроме того, партия "Оцма ехудит" объявила о выходе из правящей коалиции. В ее заявлении говорится о готовности вернуться, если военные действия против группировки ХАМАС возобновятся и "будут продолжаться до полной победы".

Ранее 19 января в секторе Газа вступило в силу с задержкой на несколько часов шестинедельное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, призванное положить конец войне, продолжающейся уже более 15 месяцев. Накануне перемирия Нетаньяху подчеркнул, что если соглашение провалится, то Израиль возобновит боевые действия и добьется всех поставленных целей, включая уничтожение ХАМАС.