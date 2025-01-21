Первые же указы Трампа совершенно меняют политический ландшафт Америки

Дональд Трамп, преодолевший импичмент, уголовные обвинения и пару покушений на убийство на пути ко второму президентскому сроку, был приведен к присяге в качестве 47-го президента США в понедельник.

Бывший президент США Джо Байден и президент Трамп вместе покинули Белый дом и направились в Капитолий, чтобы начать инаугурационные мероприятия. В соответствии с политическими традициями оба мужчины находились в одном автомобиле.

После прибытия в Капитолий Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс принесли присягу. Затем Трамп произнес свою инаугурационную речь, которая длилась более 30 минут.

На мероприятии присутствовали иностранные высокопоставленные лица, в том числе некоторые мировые лидеры: премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Аргентины Хавьер Милей и вице-президент Китая Хань Чжэн.

На церемонию также были приглашены миллиардеры, руководители компаний и "техноолигархи". Среди присутствующих были босс Tesla и SpaceX Элон Маск, Марк Цукерберг из Meta, Джефф Безос из Amazon, босс UFC Дана Уайт и Бернар Арно из LVMH.

Затем президент принял участие в инаугурационном параде и помахал сторонникам, которые заполонили улицы столицы США, чтобы стать свидетелями этого события, после чего отправился в Белый дом, где, как он пообещал, у него будет очень насыщенный первый рабочий день.

По прибытии в Овальный кабинет Трамп быстро приступил к работе, чтобы начать, по его словам, "золотой век Америки".

Вот обзор указов, которые он подписал в первый день.

Помилование в связи с беспорядками на Капитолийском холме 6 января

Как он обещал неоднократно в ходе своей предвыборной кампании 2024 года, Трамп в первый же день помиловал участников беспорядков, которые ворвались в здание Капитолия США 6 января 2021 года, протестуя против его поражения на выборах президента в 2020 году.

Президент США полностью помиловал около 1500 человек, осужденных или обвиненных в нападениях на Конгресс.

Помилования также коснулись приговоров 14 членам ультраправых группировок "Гордые парни" (Proud Boys)и "Хранители клятвы" (Oath Keepers), которые были осуждены или обвинены в подстрекательстве к заговору.

Трамп подписал во многом символический меморандум, который, по его словам, предписывает всем федеральным агентствам бороться с потребительской инфляцией, отменяя действия Байдена и добавляя свои собственные распоряжения.

Трамп ослабил регуляторное бремя на добычу нефти и природного газа, что, по его обещаниям, приведет к снижению стоимости потребительских товаров.

Что касается торговли, то президент США заявил, что с 1 февраля введет 25-процентные тарифы для Канады и Мексики, но не сообщил о своих планах по обложению налогом китайского импорта.

Трамп также подписал распоряжение, призванное приостановить на 75 дней действие запрета Конгресса на TikTok. По словам Трампа, этот период послужит окном для поиска американского покупателя платформы в рамках сделки, которая защитит интересы национальной безопасности и позволит популярной социальной медиаплатформе оставаться открытой для американцев.

Америка превыше всего

Повторив то, что он сделал еще во время своего первого срока, Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В качестве причин в указе упоминаются "неправильные действия в связи с пандемией, возникшей в результате действий Китая и неспособность ВОЗ продемонстрировать независимость от политического влияния государств-членов".

Он также распорядился провести всесторонний обзор расходов США на иностранную помощь. На время изучения их соответствия национальным интересам США он распорядился приостановить на 90 дней все американские программы помощи иностранным государствам.

Оба шага вписываются в его изоляционистский подход "Америка превыше всего" к международным отношениям.

В качестве более символического шага Трамп также планирует подписать указ о переименовании Мексиканского залива в "Американский залив". Самая высокая гора Северной Америки, известная в настоящее время как Денали, переименованная бывшим президентом Бараком Обамой, вернется к своему старому названию - гора Мак-Кинли.

Иммиграция и национальная безопасность

Трамп отменил несколько иммиграционных указов своего предшественника на посту президента, в том числе один, который сужал сферу депортации. Байден приказал отдавать приоритет депортации людям, совершившим серьезные преступления или считающимся угрозой национальной безопасности.

Отмена приказа Байдена является частью плана Трампа, обещанного во время предвыборной кампании, по осуществлению "крупнейшей в истории Америки программы депортации". Он также возвращает иммиграционную политику к тому состоянию, в котором она находилась на момент его ухода с поста президента в январе 2021 года.

Президент также объявил чрезвычайное положение на границе США и Мексики и планирует направить войска для оказания помощи сотрудникам иммиграционной службы и ограничения предоставления убежища и беженцев.

Дональд Трамп также хочет отменить право на гражданство по рождению. Пока неясно, пройдет ли его указ через неизбежные судебные разбирательства, учитывая, что гражданство по праву рождения закреплено в Конституции США.

Трамп также временно приостановил действие "Программы приема беженцев в США", до тех пор пока не будет проведен обзор, чтобы оценить последствия программы для общественной безопасности и национальной безопасности.

Он также пообещал возобновить политику, которая заставляла просителей убежища ждать решения за границей США, на территории Мексики, но неясно, будет ли Мексика снова принимать мигрантов теперь, когда ее отношения с Вашингтоном стали напряженными.

47-й президент США также прекратил действие приложения CBP One - пограничного приложения времен Байдена, которое обеспечило легальный въезд почти миллиону мигрантов.

Что касается национальной безопасности, то президент отозвал все действующие разрешения на работу в системе безопасности у длинного списка своих предполагаемых врагов. В этот список вошли бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер, бывший директор ЦРУ и министр обороны Леон Панетта, а также его собственный бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Климат и энергетика

Трамп подписал документы, которые, по его словам, официально выводят США из Парижских соглашений по климату. Подобный шаг он предпринял во время своего первого срока, но Байден отменил его после вступления в должность.

Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в энергетике, стремясь выполнить свое предвыборное обещание "бурить, бурить, бурить", и заявил, что отменит то, что он называет "мандатом Байдена на электромобили".

Реформы федерального правительства и бюрократии

Трамп заморозил найм сотрудников в федеральные органы власти, за исключением военных и других подразделений правительства, которые он не назвал. Он ввел мораторий на принятие новых федеральных нормативных актов, закладывая тем самым фундамент для строительства своей второй администрации.

Он также официально наделил полномочиями новый правительственный департамент под названием "Департамент эффективности правительства" (DOGE), который возглавил самый богатый человек в мире Илон Маск.

DOGE - это так называемая попытка упорядочить правительство и его работу. Это не официальное агентство, но Трамп, похоже, собирается предоставить владельцу Tesla, SpaceX и X Маску широкие полномочия, чтобы рекомендовать сокращение государственных программ и расходов.

Права трансгендеров и DEI

Трамп отменяет меры защиты трансгендеров и прекращает программы по обеспечению многообразия, равноправия и инклюзивности (DEI) в федеральном правительстве.

Оба эти шага являются серьезными изменениями в федеральной политике, которые соответствуют его предвыборным обещаниям.

Согласно указу, федеральное правительство будет признавать только два неизменяемых пола - мужской и женский. Они будут определяться на основе того, рождаются ли люди с "яйцеклетками" или "сперматозоидами", а не на основе их хромосом.

Согласно указу, федеральные тюрьмы, приюты для жертв изнасилований и мигрантов будут разделены по половому признаку. Деньги федеральных налогоплательщиков также больше не будут использоваться для финансирования "переходных услуг" (смену пола).

Отдельное распоряжение приостанавливает программы DEI. Трамп поручил Белому дому оперативно выявить и прекратить их в правительстве.

Итого Трамп

- Отменил все введённые Байденом ограничения на добычу нефти и газа

- Отменил введённые Байденом ограничения на разработку AI

- Распустил все DEI отделы в госорганах

- Ввёл обязательное предварительное заключение для нелегальных эмигрантов, совершивших некоторые ненасильственные преступления (кражи и т.д.)

- Закрыл пропускные пункты на границе и прекратил работу мобильного приложения, помогавшего мигрантам просить убежище

- Официально объявил наркокартели террористическими организациями

- Обязал сотрудников госорганов вернуться на рабочие места, отменив им удалёнку

- Отменил третий пол в документах и возможность выбирать себе пол по желанию

- Запретил нанимать новых госслужащих, кроме военных, пока не пройдут все назначения в правительстве

- Запретил издавать новые бюрократические распоряжения, пока не случится то же, что и выше

- Вывел США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

- Заморозил на три месяца всю иностранную финансовую помощь

- Прекратил финансирование URNWA, отменил все ограничения на поставки оружия Израилю и санкции на израильских поселенцев.

- Приказал генпрокурору оспорить предыдущие решения Верховного суда, ограничивающие смертную казнь

- Приказал госорганам восстановить свободу слова и прекратить цензуру (то есть прекратить всякие попытки госорганов бороться с хейт спич, фейк ньюс и т.д. в нарушение Первой поправки, чем они активно занимались при Байдене)

- Приказал федеральным органам не энфорсить запрет на ТикТок в течение 75 дней, чтобы за это время найти решение, которое предотвратит его закрытие в США

- Отменил предоставление гражданства детям нелегальных иммигрантов, родившихся в США