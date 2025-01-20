Не пережил тяжелую болезнь: из жизни ушел выдающийся латвийский хирург Роланд Гибнерс

Гибнерс родился в 1958 году. Он учился в Рижской средней школе № 49, затем получил квалификацию врача на лечебном факультете Рижского медицинского института. Позже Гибнерс продолжил обучение в резидентуре по специальности травматология и ортопедия, проходя практику в Валмиерской центральной районной больнице и в больнице травматологии и ортопедии, тесно сотрудничая с ведущими латвийскими хирургами.

С 1993 года он работал преподавателем кафедры ортопедии Рижского университета имени Страдиня, делясь своими знаниями с молодыми специалистами. С 2003 по 2009 год он занимал должность заведующего кафедрой ортопедии.

Гибнерс был награжден Орденом Креста признания в степени кавалера и медалью памяти Баррикад.

Выражаем соболезнования близким и коллегам.