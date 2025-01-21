Мне нравится: Абу Мери прокомментировал слухи о внебрачной дочери

"Информация, например, однажды была на каком-то портале обо мне, что внебрачная дочь есть. Примерно 25 лет, очень активная спортсменка. Я бы хотел с этой дочерью познакомиться. Я горжусь ею, мне нравится. Но не знаю, где она". Министр говорит, что о нем ходит много слухов: "Потом пытались писать обо мне, что я хотел устроить какую-то революцию в партии. Что только там не писали...", - отметил он.

Напомним, Абу Мери был женат три раза. Во второй раз на экс-министре внутренних дел Латвии Линде Мурниеце. А третьей его женой стала телеведущая Линда Круминя.