Заканчивается самый темный квартал года: каждый день на 3-4 минуты длиннее предыдущего

21 декабря прошлого года солнце в Риге взошло в девять утра и зашло в 15:43, продолжительность дня составила шесть часов 43 с половиной минуты.

20 января солнце в Риге восходит в 8:43 и заходит в 16:26, продолжительность дня — семь часов 43 минуты.

Каждый последующий день будет длиннее на три-четыре минуты, быстрее всего - почти на пять минут в день - продолжительность солнечного сияния увеличится в марте.

С 18 марта день станет длиннее ночи. Астрономическая весна наступит 20 марта.

С другой стороны, солярная весна начнется уже 5 февраля, потому что самый темный квартал года закончится. Самыми яркими тремя месяцами в году, или солнечным летом, станет период с 7 мая по 5 августа.

Если среднесуточная температура воздуха останется выше нуля, метеорологическая весна начнется в самый ранний срок – 7 февраля.

В Риге и на Курземском побережье не наступила метеорологическая зима, и есть большая вероятность, что она вообще не наступит в этом сезоне и за метеорологической осенью сразу последует весна. Аналогичная ситуация существовала и в холодное время года 2019-2020 годов.